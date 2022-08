“State scadendo nel ridicolo”: Lulù Selassié non ce la fa più, sfogo epocale [VIDEO]

Situazione insostenibile per l’ex gieffina Lulù Selassié che ha deciso di sfogarsi per chiudere definitivamente una storia che va vanti da troppo tempo.

La principessina Lulù Selassiè ha dato vita a uno sfogo serrato contro quella che oramai sembra essere diventata una vera e propria persecuzione a suo danno. L’oggetto della discussione è come al solito la storia d’amore tra lei e Manuel Bortuzzo, che come tutti sanno, è finita malamente.

Dopo aver vissuto una relazione sentimentale di grande intensità, durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Manuel ha deciso, forse spinto dai sui familiari, di rompere con la ragazza. Una rottura improvvisa e drastica, avvenuta a mezzo comunicato stampa, che ha lasciato di sasso tutti i fan della coppia.

Anche Lulù non l’ha presa bene e lo ha anche detto, ma dopo un periodo di comprensibile scoramento, la principessa etiope appare molto più serena e sicura di sé. Eppure c’è chi ancora non si arrende all’idea che lei e Manuel si siano lasciati, mostrando sulla questione un interesse a tratti ossessivo.

Lulù Selassié, lo sfogo: “Un disco rotto!”

In questi giorni Lulù Selassié, insieme alle sorelle Jessica e Clarissa e la madre Adalgisa, sta trascorrendo vacanze serene a contatto con la natura in Basilicata. Qualche ora fa la principessina si è regalata ai tantissimi fan con un diretta su Instagram.

Diretta durante la quale, evidentemente, più di qualcuno deve aver fatto ancora domande sulla relazione e la successiva rottura con Bortuzzo. Un argomento trito e ritrito, che la ragazza giustamente non vuole più affrontare. Ormai la sua vita ha preso un’altra direzione; gli impegni di lavoro e le soddisfazioni non si contano, e molto altro potrà accadere in futuro.

Naturale quindi che Lulù abbia reagito con uno sfogo severo ma giusto, che dovrebbe mettere a tacere una volta per tutte coloro i quali ancora non si arrendono, e continuano a chiedere in maniera ossessiva informazioni e dettagli sull’accaduto.

“Ragazzi, voi fate sempre le stesse domande. Cambiate perché siete un disco che si rompe a volte. No, che si è rotto e sta sempre là. Non cambia mai, rimane lì, rimane e insiste!”. A queste parole c’è poco altro da aggiungere.

"Magari sentendolo direttamente da lei capirete che tornare su certi argomenti anche Basta. State scadendo nel ridicolo."

E subito la principessina ha ricevuto solidarietà dai fan che invece si rendono ben conto della situazione. “Magari sentendolo direttamente da lei capirete che tornare su certi argomenti anche Basta. State scadendo nel ridicolo“, scrive un’ammiratrice su Twitter. L’augurio è che tutti gli altri ammiratori finalmente capiscano che la storia con Manuel è roba passata e che il bello deve ancora venire.

