Rompicapo dei palloncini | Sai capire quanto valgono? Bada: hai solo 5 secondi

Il rompicapo dei palloncini potrebbe farti impazzire e lo farà. Avrai solo 5 secondi a disposizione per trovare la soluzione!

Questo rompicapo dei palloncini non ti darà tempo per riflettere, dovrai essere un fulmine in 5 secondi Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo.

Se sei abituato a risolvere indovinelli e quiz in pochissimi secondi, sei nel posto giusto. Questo rompicapo è per chi vuole testare le proprio abilità e la velocità del proprio cervello. Sono tantissime le persone appassionate di indovinelli e rompicapo e ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire dal livello di difficoltà, si possono trovare giochi per bambini fino ad arrivare a quelli più complessi per menti davvero geniali.

Risolvere rompicapo e test di logica sono un ottimo passatempo per allenare la propria mente. Ora è arrivata l’estate e sotto l’ombrellone ci si può dedicare a testare le proprie abilità mentali. Questo indovinello è adatto a tutti perché per risolverlo ci vorrà comunque un’intuizione immediata. Sei pronto per cominciare? Osserva bene la figura in alto e punta un countdown di 5 secondi: sai trovare il valore numerico di ciascun palloncino? Inizia subito!

La soluzione del rompicapo dei palloncini

Hai sbirciato la soluzione o ce l’hai fatta da solo? Vediamo insieme se in così poco tempo sei riuscito a cavartela.

Nella figura in alto trovavi 3 operazioni con i palloncini: blu, giallo e verde. La prima operazione dava come risultato 10, la seconda era 8 e la terza aveva 5 come risultato. In 5 secondi avresti dovuto trovare i numeri corrispondenti ai palloncini colorati.

Come potrai vedere dalla figura della soluzione il palloncino blu era un 9, quello giallo era un 4, mentre quello verde era un 1. Se in 5 secondi hai risolto il rompicapo, non solo sei stato superveloce, ma sei un asso in matematica.

Se invece non ci sei riuscito, forse avevi bisogno di 15 secondi per arrivare alla soluzione, come il 90% delle persone. Puoi sfidare gli altri ora che conosci la soluzione e dare loro anche solo 4 secondi. Saranno davvero più bravi di te?

