Oroscopo Paolo Fox del 10 agosto: amore e lavoro di questo mercoledì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cominciare ad affilare gli artigli e a prepararti a nuove battaglie da affrontare a suon di polemiche e discussioni. Per te è sempre molto difficile farti scivolare le cose addosso, specie quando si tratta di calunnie nei tuoi confronti. Certe volte sei proprio tu, anche se non ne sei consapevole, a stuzzicare l’altro. Non arrabbiarti per tutti e tuto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Domani potrai iniziare a recuperare piano piano. Le stelle ti incoraggiano a parlare chiaro con tutti. D’ora in avanti sarai bianco o nero: se una persona ti farà stare bene la frequenterai, altrimenti addio. Chi è interessato a una persona, dovrebbe sfruttare questo giorno per farsi avanti. La presenza di Marte nel segno ti rende più sicuro e determinato a superare ogni difficoltà. Stai tirando fuori una crescente ribellione, un’intolleranza verso chi vuole limitarti o condizionarti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai sforzarti di uscire da questo loop di tensioni, di negatività. Chi è solo da tempo dovrebbe rimettersi in gioco: queste giornate favoriscono i nuovi incontri. Basta che tu abbia la consapevolezza che una storia nata in poco tempo non debba per forza durare tutta la vita, sennò resterai deluso. Un consiglio? Cerca qualcuno che sia molto diverso da te.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Domani la Luna ancora in opposizione potrebbe causare ancora delle difficoltà. Sarai spinto a pensare di più a te stesso, specie se di recente ha avuto problemi sul lavoro o legati alla forma fisica. Quasi tutti i nati in Cancro sentono crescere la necessità di un cambiamento radicale a livello professionale. Chi ha dovuto affrontare molte spese per la casa, adesso potrebbe essere un po’ preoccupato per il futuro. Cerca di non riversare questa agitazione interiore in amore, non farti venire troppe perplessità.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai nuove idee vincenti, non vorrai sottovalutare nessun tipo di progetto per il futuro. Finalmente hai tutte le risorse per tornare a essere protagonista assoluto della tua vita. Cerca di non trasformare questa ritrovata forza in presunzione o egocentrismo. Non trascurare la presenza degli altri! Fra pochissimo Venere raggiungerà il tuo segno e ti aiuterà ancora di più a spiccare. Da qui in avanti le persone cadranno ai tuoi piedi, sedotte dalla tua positività e dal tuo carisma.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Domani potrai gradualmente recuperare grazie alla Luna ancora in trigono. Questo anche perché a quanto pare sei riuscito a rinunciare a una situazione che ti faceva stare male. Sei riuscito a dire la tua, a fare come vuoi tu e adesso non sei più disposto a girarti indietro. Ora non vuoi più perdere tempo inutilmente, perché hai un mucchio di progetti per l’autunno da portare avanti. In amore dovresti cercare di metterci più impegno e attenzione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarai ancora un po’ suscettibile, facilmente irritabile, con la risposta pronta se qualcuno ti provocherà. La Luna in aspetto contrario potrebbe rafforzare la tua sensazione che nella tua vita stiano entrando solo tanti scocciatori. In amore, chi ha avuto una crisi di coppia, dovrà avere doppia prudenza. La tua più grande difficoltà ora è riaffermare la tua identità, trovare nuovi traguardi di lavoro da raggiungere, anche se al momento non s’intravedono. Non dipendere troppo dal giudizio degli altri!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Domani comincerà una fase che ti porterà novità interessanti, specialmente per chi ha un’attività professionale creativa. Cambiamenti all’orizzonte. Concentrati su qualsiasi idea, ispirazione o progetto emergerà, sperimenta, proponi. In questi giorni stia affrontando più spese che entrate, ma il tuo settore economico sarà sempre più in fermento. Tra poco Venere diventerà contraria e tu dovrai usare più cautela e chiarezza in amore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai iniziare a chiarire dei progetti di lavoro a cui tieni in particolar modo. Non forzare la mano, perché il momento migliore arriverà a partire dall’11 agosto. Stasera evita discussioni e polemiche, soprattutto con i Gemelli e la Vergine. In amore hai una gran voglia di vivere emozioni e sentimenti sinceri. Dovresti avere più fiducia in te stesso, perché adesso puoi letteralmente trasformare un sogno in realtà, se lo vuoi davvero.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Fra pochissimo Venere non sarà più opposta e tu troverai il modo di recuperare in amore. D’ora in avanti diventerà più facile capire e farsi capire. Isolarsi, chiudersi in se stessi va bene, specie se devi studiare nuove strategie per emergere. Ma non esagerare. Anche tu hai bisogno degli altri, di ottenere consensi. Dovrai trovare il tempo da dedicare ai tuoi affetti più veri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani crescerà la voglia di ritrovare un po’ di spazio e di libertà in più. Sono sempre di più gli Acquario che stanno pensando a una relazione part-time e sono stanchi di discutere inutilmente in casa. A quanto pare il rapporto di coppia limiterebbe la vostra capacità di azione e tu ora hai un mare di cose da portare avanti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Domani avrai ancora una bellissima Luna in sestile che ti regalerà sensazioni intense e la consapevolezza di essere forte in tutto ciò che conta per te. Le prossime giornate però potrebbero affaticarti un po’. Questo varrà soprattutto per chi sta lavorando duramente e sta facendo ogni giorno sempre le stesse cose. Saranno i dipendenti a risentirne maggiormente e a desiderare un cambiamento. In amore dovrai trovare il giusto compromesso tra quello che vuoi tu e le esigenze dell’altro.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox del 10 agosto: amore e lavoro di questo mercoledì scritto su Oroscopo Più da Redazione.