oroscopo-dell’amore-settimanale:-le-stelle-dal-10-al-17-agosto

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Lasciate stare i vostri impegni e provate a prendere più confidenza con le persone che avete intorno, specialmente quelle che vi piacciono, altrimenti trascorrerete una settimana molto triste. Le coppie potranno prendere più coscienza di quello che hanno intorno cercando di parlare con il partner invece di attaccarlo e non lasciare che si esprima liberamente. E’ così che nascono le idee. I single potrebbero ottenere molto di più cercando di restare calmi invece di pretendere che qualcuno scriva o telefoni loro continuamente. Dovrebbe essere un do ut des!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ogni volta che prendete parte ad un qualcosa di interessante, ecco che le persone intorno a voi cercano di sabotarvi. Questo comportamento la potrebbe dire lunga, quindi analizzatelo più attentamente in settimana. Le coppie potrebbero fare qualcosa di differente dal solito, come suggerito dal partner, mentre voi siete sempre più convinti che si possa stare benissimo anche nella quotidianità. Non avete tutti i torti ma nemmeno il partner. I single avranno molto più interesse verso una persona che hanno già conosciuto e questo risulterà strano anche a loro. Nonostante i primi dubbi poi ci si dovrà buttare per verificare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ogni tanto prendete delle decisioni che credete possano andare bene a tutti, mentre non considerate il punto di vista di chi non ha avuto modo di comprendere le vostre ragioni e ragionamenti. In questa settimana evitatelo. Le coppie potrebbero avere qualche dissidio e qualche bisticcio proprio a causa di ciò, sa che riguardi una spesa non concordata che qualcosa di più serio, per questo sarà bene discutere meglio. I single non si vorranno fermare all’apparenza, ma dovranno anche mostrare qualcosa di interessante, altrimenti sarà l’altra parte a stoppare il tutto, senza possibilità di ritorno!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Le vostre mancanze in questa settimana saranno coperte da altri eventi, ben più importanti o interessanti, che vi lasceranno del tempo per pensare e riflettere più attentamente sulle vostre relazioni sentimentali. Le coppie avranno dunque un po’ di tregua e l’ansia di definire sempre le cose potrà scomparire. L’importante sarà non farsi venire altre ansie, magari peggiori. Provate a rilassarvi e tutto sarà più chiaro. I single potrebbero volere qualcosa di più da una persona, ma questa probabilmente declinerà educatamente. Del resto non è che si sia fatto molto per mantenere un certo tipo di rapporto.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non tutti hanno le stesse esigenze, almeno non in questa settimana, quindi i vostri interessi personali potrebbero non combaciare con quelli delle altre persone e ve ne dovrete proprio rassegnare. Le coppie non hanno ancora progettato nulla di quanto si erano promessi e questo ovviamente avrà un gran riverbero su uno dei due. Su di voi ovviamente. Allora dovreste parlarne, a costo di mandare tutto all’aria. I single dovranno aggrapparsi all’idea che si erano fatti nelle scorse settimane, perché soltanto in questo modo potranno raggiungere di nuovo quell’entusiasmo che li aveva resi tanto simpatici e pimpanti!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non abbiate dubbi sul comportamento da mantenere in questa settimana. Dovrete fare come il bastone e la carota con gli asini, altrimenti la persona che amate se ne infischierà di stupirvi ancora! Le coppie dunque, dovranno cercare di convincersi l’uno con l’altro che le proprie scelte siano le migliori e poi cercare un accordo, perché è così che avete impostato il rapporto. Buon per voi. I single non vorranno ascoltare niente che non provenga dalla bocca dello spasimante di turno o della cotta di turno, ma anche qui si stancheranno molto presto e dovranno ricorrere a qualche metodo d’urto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non abbiate troppa fretta di sistemarvi o di sistemare ciò che per natura non può essere sistemato. Cercate piuttosto di mantenere sempre un certo equilibrio mentale, perché quello sentimentale è già precario. Le coppie potrebbero avere qualche piccolo bisticcio causa fraintendimenti dell’ultimo minuto, ma nulla che non si possa ampiamente recuperare a cena o a colazione, dunque niente allarmismi! I single si dovranno impegnare. Impegno è la parola d’ordine e non dovranno assolutamente mancare l’obiettivo. Ne va del buon nome e reputazione di amanti. A parte gli scherzi, meglio abbondare di smancerie.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ottime le vostre premesse per questa settimana. Di certo si cercheranno numerose scuse per evitare alcune persone, ma l’inevitabile non si può rimandare ed il destino lavorerà per voi e per il vostro amore. Le coppie potrebbero anche prendere una strada differente dalla solita, ma questo non vuol dire che non si possano avere comunque delle soddisfazioni l’uno dall’altro! Anzi, potrebbe essere un’ottima occasione per risollevare le cose. I single avranno diverse questioni da sistemare prima di potersi dedicare all’amore, ma nel fine settimana potranno finalmente caderci con tutte le scarpe, senza nemmeno pensare al domani!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ogni cosa a suo tempo. Non potete di certo pretendere in questa settimana che ci sia qualcuno disposto a seguirvi ad occhi chiusi, senza chiedervi che cosa stiate facendo e perché. Nessuno lo farebbe. Le coppie dovranno mitigare un pochino le proprie pretese reciproche, perché è questo che vi ha portato a questo punto. Basta richieste e recriminazioni, altrimenti potrebbe esplodere qualcosa. I single non hanno alcun motivo per credere alle fandonie di una persona, ma ne hanno tutto il diritto se si vogliono impelagare in qualcosa che non porterà nulla di buono. Basta esserne consapevoli.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ogni tanto avete più di una discussione nello stesso giorno con una persona, ma pur sapendo che per alcuni giorni non vi parlerà, sapete anche di poter sempre contare su di essa. Questo è amore! Le coppie avranno modo di sistemare e disfare più volte qualsiasi cosa all’interno del rapporto, ma quando avranno finito dovranno anche contare i pezzi di cuore che hanno sparso ovunque. Ne è valsa la pena? I single si dovranno un po’ accontentare, anche perché accontentandosi una buona volta potrebbero anche scoprire qualcosa di interessante, che non avevano considerato prima.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il vostro modo di vedere le cose e la vita probabilmente potrebbe essere meno interessante in quest’ultimo periodo, ma ciò non significa che chi vi ama vi veda meno attraenti o fascinosi. Le coppie non dovranno lasciare che stupide incomprensioni minino un rapporto fino ad ora quasi perfetto, anche perché non è ancora il momento di tirare le somme e c’è ancora molta strada da fare insieme. I single non vorranno esporsi più di quanto non abbiano già fatto, ma questo non significa che non possiate avere delle possibilità migliori e più interessanti con un pochino di impegno in più. Pesci (20 febbraio-20 marzo) – I vostri traguardi personali e professionali sono importanti, ma mai come quelli affettivi, quindi se dovete raggiungerne o dovete scegliere di raggiungerne, scegliete nettamente i secondi per i primi! Le coppie non dovranno nemmeno discutere su cosa sia davvero importante, se ciò che c’è tra loro o qualcosa che riguarda la vita fuori da loro. Tutto si può superare con l’amore. I single non troveranno nessuno con un tipico atteggiamento negativo. Se ancora si è soli, una ragione ci sarà e non si può certo attribuirla esclusivamente agli altri. Bisogna essere in due anche per sbagliare.

