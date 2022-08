Oroscopo Branko del 10 agosto: tanto relax e amore questo mercoledì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani dovrai fare attenzione al tuo portafogli. Dovresti fermarti e controllare il tuo conto, le entrate e le uscite. Meglio evitare le spese pazze! In questi giorni le stelle ti richiedono più prudenza dal punto di vista finanziario.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Domani le stelle ti faranno sentire giovane, un adolescente, qualunque sia la tua età anagrafica. Cosa c’è di male? La Luna in aspetto favorevole favorirà i rapporti di coppia, ma anche le riappacificazioni, le nuove passioni, i flirt e gli incontri intriganti. Meglio approfittarne.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Come anticipa l’astrologo Branko domani servirà un po’ di prudenza in famiglia. Nel corso della giornata sarà facile discutere tra genitori e figli o discutere con un fratello, una sorella. Qualcuno sarà preoccupato per un membro della famiglia. Cerca di mantenere la calma.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Domani il coniuge potrebbe farti innervosire facilmente. Da alcuni giorni questa Luna in opposizione ti rende particolarmente suscettibile e irritabile. Dovresti provare a farti scivolare le cose addosso, anche se per un tipo come te non è sempre facile. Evita le polemiche inutili.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata particolarmente promettente. Chi è in cerca di un nuovo impiego o un nuovo ruolo, potrà presentare la sua candidatura. Avrà buone chance di successo. Da giorni ha ritrovato forza e carisma da vendere.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Domani sarai al centro di una seduzione gentile, merito di questa Luna in Capricorno. Dovresti approfittarne e mettere da parte, per una volta, gli impegni di lavoro. Chi ha vissuto una crisi di coppia potrà recuperare, se solo dedicherà più tempo al partner.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Come anticipa l’astrologo Branko domani le stelle ti inviteranno a usare estrema cautela, soprattutto in famiglia. Nelle prossime 24 ore potresti ritrovarti a discutere e alzare i toni con il coniuge. Cerca di non rispondere alle provocazioni, non perdere le staffe per una banalità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Domani sentirai l’amore avvicinarsi sempre più. Chi è single da troppo tempo o si è separato di recente dovrà rimettersi in gioco, senza timore. Se non hai già avuto un incontro intrigante con una persona, aspettati qualche bella sorpresa nei prossimi giorni.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Secondo l’oroscopo per domani di Branko sarai molto attivo e desideroso di realizzare i tuoi sogni, raggiungere traguardi ambiziosi. Non essere impaziente! Fra pochissimi giorni il cielo diventerà più interessante e tu comincerai una fase della tua vita particolarmente felice.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Domani ti sentirai più forte e consapevole. E fra poche ore potrai liberarti dell’opposizione di Venere che tanti grattacapi ti ha causato, soprattutto in amore e nei rapporti interpersonali. È tempo di fermarsi per guardarsi dentro cercare te stesso.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Come indica l’oroscopo di Branko domani le stelle ti inviteranno a non irrigidirti troppo in amore. Da qui in avanti dovrai iniziare a usare la massima cautela, soprattutto se di recente ci sono già stati tensioni di coppia. Cerca di ammorbidirti di più e andare incontro al partner.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Domani la Luna e Venere in aspetto favorevole potrebbero riservarti un incontro sexy. Sarà la giornata ideale per lasciarti guidare dalle emozioni intense, dalle sensazioni piacevoli. Per questa giornata metti da parte le preoccupazioni pratiche e concentrati sull’amore.

