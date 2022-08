Noemi Bocchi e Mario Caucci | Ecco l’altra coppia finita insieme a Totti e Ilary

Ecco i retroscena dietro alla separazione più chiacchierata dell’anno: ecco cosa sappiamo di Noemi Bocchi e Mario Caucci.

Quel che per il Regno Unito ha rappresentato il divorzio tra Carlo e la Principessa Diana, negli States ha avuto riscontro con la crisi tra Beyoncé e Jay-Z. Anche nel Belpaese le occasioni di gossip sfrenato non mancano, e lo dimostra il recente scalpore sollevato dalla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Lo conduttrice e il capitano della Roma sono convolati a nozze nel 2005, inserendosi nell’immaginario popolare come la coppia perfetta. I due hanno anche cresciuto assieme i figli Cristian, Chanel e Isabel, da essi tutelati anche durante la difficile rottura.

I rumors circa una crisi di coppia circolavano già dall’inizio del 2022: l’ex calciatore era stato infatti immortalato all Stadio Olimpico in dolce compagnia, e la sua partner ha colpito subito i paparazzi per l’innegabile somiglianza ad Ilary Blasi. La conduttrice aveva in seguito smentito i pettegolezzi dall’amica Silvia Toffanin, respingendo con forza le illazioni su presunti tradimenti. Lo scorso 11 luglio, però, la notizia ha assunto toni di ufficialità: il matrimonio tra Ilary e Francesco è davvero al capolinea. Tra di loro si sarebbe insinuata una giovane misteriosa, il cui nome è Noemi Bocchi. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sull’ex marito Mario Caucci.

Noemi Bocchi e Mario Caucci: tutto quello che volevate sapere

La giovane Noemi Bocchi era sposata, e ben prima della frequentazione con l’ex capitano della Roma. Suo marito, Mario Caucci, risulta essere un imprenditore: nello specifico ricopre il ruolo di team-manager nel Tivoli Calcio. Sarebbe inoltre a capo dell’azienda di sua proprietà Caucci Marble, ben inserita nel settore del marmo. Il profilo di Caucci, perciò, rivelerebbe un alto tenore di vita, e il suo patrimonio è stimato intorno ai 4.717.767 euro nel 2020.

Nonostante il modus-vivendi fastoso e le abitudini a 5 stelle, la coppia Bocchi-Caucci non ha resistito a lungo. I due, dopo essersi uniti in matrimonio nel 2011, sembrano aver preso le reciproche distanze in breve tempo. Noemi e Mario risultano genitori di due bimbi, a cui l’imprenditore risulta assai legato, e la cui privacy viene tutelata con ogni sforzo attuabile. Il matrimonio tra i due, celebrato nel 2011, sembra essere definitivamente scoppiato nel 2018, anni prima dell’infatuazione di Noemi per Francesco Totti.

Al riguardo, l’ex marito della bionda misteriosa avrebbe rivelato: “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce… Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze. Francesco Totti? Posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo…“.

