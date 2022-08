Miriana Trevisan, l’ultimo sfregio | “Erano mano nella mano!”: beffata davanti a tutti [VIDEO]

Amara sorpresa per Miriana Trevisan: dopo lo scambio di accuse, viene accantonata per la bionda soubrette.

La brunetta tutto pepe del “GF Vip” Miriana Trevisan nelle ultime ore è tornata sull’onda dei rumors, sia pure di riflesso. L’ex volto di “Non è la RAI” ha partecipato all’ultima edizione del reality, stringendo inossidabile amicizia con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

È proprio un’altra ex reginetta della kermesse di bellezza ad accaparrarsi i riflettori della rete, per di più beccata in compagnia del famoso flirt di Miriana, Biagio D’Anelli. L’imprenditore e la bionda conduttrice sono apparsi davanti ai fotografi mano nella mano, in atteggiamenti di innegabile complicità: che sta succedendo?

Miriana Trevisan è solo un ricordo: Biagio D’Anelli e Arianna David insieme?

Il portale “The Pipol Gossip” ha rivelato una succosa indiscrezione che riguarda proprio il talent scout pugliese e la bella vincitrice di Miss Italia. Arianna David, classe 1973, ha conquistato il titolo a vent’anni, nel 1993, e da allora la sua carriera televisiva ha preso il volo. Ha negli anni infatti presenziato come opinionista in diversi talk-show e rotocalchi su piccolo schermo, militando anche nel cast del survival-game “L’Isola dei Famosi”. Dal 2017 risulta legata in matrimonio con David Liccioli, ma i recenti scatti e video sembrano gettare un’ombra sul suo rapporto.

“The Pipol Gossip” ha infatti beccato Arianna David mano nella mano con Biagio D’Anelli durante gli “Alessandro Nomellini Awards 2022”. I due sono comparsi al cospetto dei fotografi elegantemente abbigliati, e connessi da forte complicità. Non si conosce la natura del loro rapporto, ma gli sguardi sembrano parlare senza bisogno di didascalie aggiuntive…

Sembra perciò che Biagio abbia definitivamente archiviato la love-story con Miriana, data in pasto al pubblico a pochi giorni dalla sortita della showgirl dal programma. Miriana avrebbe infatti negato a Biagio il suo numero di telefono, rimbalzandolo ad una sua collaboratrice. L’episodio aveva dato adito ad una marea di frecciatine e indiscrezioni sui social, a cui la soubrette ha preferito mettere un punto dopo breve tempo. La loro storia, nata sotto l’occhio vigile delle telecamere, è apparsa ai più come un rapporto a uso e consumo degli spettatori del format, e non ha goduto di longevità al di fuori del contesto televisivo. Immaginiamo perciò che Miriana non si rammaricherà troppo per il potenziale flirt tra Biagio ed Arianna: al momento sembra aver ben altro in mente…

