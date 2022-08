“Mi ha ferita!”: terribile esperienza per Adriana Volpe, è finita malissimo

La showgirl Adriana Volpe ha un controverso passato alle spalle: la sua bagarre con il noto volto dello spettacolo fa ancora storia.

La conduttrice trentina Adriana Volpe è reduce dall’esperienza televisiva nel reality di Alfonso Signorini. A fianco della collega Sonia Bruganelli, la showgirl ha analizzato le dinamiche interne al format, schierandosi a seconda delle simpatie o avversioni nei confronti dei componenti del cast.

Nonostante l’inaspettato rinnovo di Sonia Bruganelli, che tornerà e settembre a sedere sull’ambita poltroncina rossa, Adriana Volpe si configurerà come grande assente: al suo posto lo staff autoriale ha inserito la cantante Orietta Berti. Il suo pellegrinaggio da RAI a Mediaset, dunque, le è fruttato un magro bottino: al momento Adriana Volpe risulta vacante dal piccolo schermo. A questo si aggiunge la delusione mai smaltita dopo la bagarre legale con il conduttore Giancarlo Magalli, a cui ha fatto da spalla per anni nel programma “I fatti vostri”. Vediamo cos’ha dichiarato in merito…

Adriana Volpe si sfoga: “È triste, si è nascosto dietro a un dito!”

Correva l’anno 2017, e Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si sono resi protagonisti di uno scambio di spiacevolezze in diretta televisiva. Durante la messa in onda de “I fatti vostri”, infatti, la showgirl aveva indugiato sull’età avanzata del conduttore, salvo ricevere poi in risposta l’epiteto “rompiballe“. La bagarre era immediatamente divenuta di dominio pubblico, e i due Vip non si sono risparmiati frecciatine incendiarie sui social.

Nel 2017 Adriana Volpe ha intentato causa nei confronti del famoso conduttore, arrivando poi ad una sentenza a suo favore. Giancarlo Magalli sarebbe infatti stato condannato per diffamazione aggravata, e costretto a risarcire la soubrette con un lauto quantitativo di denaro. A distanza di anni, Adriana Volpe rievoca quella spiacevole battaglia legale, e lo racconta al rotocalco “Ora”: “Ancora una volta ha scritto un post per screditarmi e questa volta ha denigrato anche il lavoro del tribunale e dei giudici. È triste che un personaggio del suo calibro si nasconda dietro ad un dito invece di cercare di porre rimedio a insulti, attacchi e gravi allusioni che mi hanno offeso per anni e che hanno provocato dolore a me e alla mia famiglia. Secondo me aveva la piena certezza che tutto sarebbe finito prima o poi a tarallucci e vino e che le denunce nei suoi confronti sarebbero state archiviate.”.

Le amare conclusioni della showgirl

Nonostante la sentenza a suo favore, la soubrette ha scaricato la tensione solamente alla fine del procedimento giudiziario: “Ho pianto ed è stato un pianto liberatorio. E poi mi sarei aspettata che al termine del processo Giancarlo si fosse avvicinato a me chiedendomi scusa. Per anni ha infangato sia la mia credibilità professionale sia la mia dignità di donna e di madre e pare proprio non essersi reso conto della gravità delle sue azioni. Purtroppo ancora una volta il suo comportamento mi ha ferita e delusa…“.

