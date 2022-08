Mara Venier | Il dramma nascosto, “Non riuscivo più a guardarla”: un racconto che spezza il cuore

La conduttrice Mara Venier ha attraversato un momento durissimo: quel dolore si è trascinato per molto tempo.

Anche i belli e famosi attraversano momenti drammatici nella proprie esistenza, con l’aggravante di essere sistematicamente bersagliati da paparazzi e appassionati di gossip. Anche la mattatrice veneta Mara Venier ha subito un dolore straziante e profondo solamente una manciata di anni fa, ma i numerosi fan si sono stretti con cordoglio accanto a lei.

La conduttrice ha rivelato al settimanale “Oggi” di aver impiegato anni per fronteggiare la morte dell’amata madre Elsa Masci. La donna è scomparsa nel 2015 in seguito ad una difficile patologia, e la sua dipartita ha lasciato solchi profondi nel cuore di Mara Venier.

Mara Venier, la strada verso la rinascita ha il volto del nipotino

La conduttrice ha rivelato che la madre, da tempo affetta dalla sindrome di Alzheimer, negli ultimi tempi non era più in grado di riconoscere la figlia. A lei la Signora della domenica ha dedicato il libro “Mamma, ti ricordi di me?”, in cui ha ripercorso gli anni difficili della malattia e lo struggente amore che la legava alla madre.

A “Oggi”, Mara ha dichiarato: “La malattia mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro…”. Ha poi proseguito: “Io e mamma avevamo un rapporto simbiotico e adoravo essere figlia, tornare a Mestre nella casa della mia infanzia e dormire nel mio lettino… Mia madre ha dato moltissimo amore, anche ai miei figli e la sua malattia ci ha uniti, ci ha aiutati a superare vecchie ruggini: tutti e tre abbiamo sentito il profondo desiderio e il dovere di restituirle l’amore che ci ha regalato…”.

Per molto tempo la conduttrice non ha accettato la scomparsa della mamma: per lei persino affrontare vecchie foto rappresentava un compito insormontabile: “Sino al 2020 non sono riuscita a guardare le sue foto…“. La svolta è arrivata con la nascita del primo nipotino, nato dalla relazione di suo figlio Paolo con la compagna. “Lo presi in braccio e sentii una scintilla dentro al cuore: mi invase la gioia e sentii tornare a galla la voglia di vivere...”. A quanto pare il richiamo della vita e dell’amore ha vinto tutti i rimpianti e i ricordi dolorosi di Mara Venier, che da quel momento ha ritrovato la prospettiva per una vita serena e più a cuor leggero.

