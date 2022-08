mara-carfagna-in-studio?-“arrivato-un-sms”:-la-bomba-politica-di-telese

Mara Carfagna è stata messa sotto torchio da Marianna Aprile e soprattutto Luca Telese. Ospite nello studio di In Onda, su La7, la ministra si è districata bene, anche se a un certo punto il conduttore ha sganciato una bomba: “Mi è arrivato un messaggio di un deputato, dice che Matteo Renzi ci sta guardando perché c’è la sua candidata premier che è bravissima. Noi riferiamo tutto”.

“Telese è famoso per questi giochetti – ha replicato la Carfagna – ogni volta che vengo qui mi tende delle trappole. L’accordo con il Pd? Sari riuscita ad accettarlo sulla base del patto che avevamo firmato perché raccoglieva tutte le nostre condizioni. Il terzo polo lavora per mantenere Mario Draghi a Palazzo Chigi? Noi speriamo che gli italiani capiscano la differenza che c’è tra Draghi e Giorgia Meloni e che capiscano che è tempo di premiare la serietà”.

Nel frattempo sono in corso le conversazioni per un’alleanza tra Carlo Calenda e Matteo Renzi: “Si parla di costruire un contenitore per rappresentare i moderati che dopo la caduta di Draghi non hanno più una casa. Renzi e Calenda sono d’accordo che c’è un prima e un dopo Draghi: anche l’Italia può essere un Paese serio, rispettato e giudicato sui risultati e non sulle promesse”.