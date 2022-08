“È un figo pazzesco!”: Isola dei Famosi, arriva la dichiarazione a cuore aperto

Adesso che è passato un po’ di tempo dalla conclusione dell’Isola dei Famosi, come un lampo a cielo aperto arrivano le dichiarazioni a cuore aperto dell’ex naufraga, che confessa i suoi veri sentimenti.

Nell’edizione dell’Isola dei Famosi terminata da poco sono stati tanti i flirt, più o meno veri, nati nel corso del lungo soggiorno sulle spiagge assolate e selvagge dell’Honduras. Ora una delle protagoniste del reality esce allo scoperto dichiarando i propri sentimenti per il concorrente con il quale ha intrattenuto un rapporto che andava al di là della semplice convivenza tra naufraghi.

La ragazza si è lasciata andare a una rivelazione clamorosa su quanto accaduto subito dopo la conclusione del programma e su quanto ancora potrebbe accadere in un prossimo futuro, a luce di quanto si è visto nel corso dello show condotto da Ilary Blasi.

A rompere il silenzio è Estefania Bernal, che nella sua ultima intervista ha parlato del rapporto con Roger Balduino, altro concorrente del reality, con il quale ha avuto un flirt chiacchieratissimo.

Isola dei Famosi, Estefania lo confessa: “Ci siamo visti”

In Honduras, Estefania e Roger hanno dato vita a una brevissima storia d’amore, per altro criticatissima dagli altri naufraghi, secondo i quali i due ragazzi ci avrebbero un po’ marciato, studiando tutto a tavolino con l’intento di creare dinamiche capaci di tenerli lontani dall’eliminazione.

Ma adesso è proprio Estefania a parlare e a spiegare come stanno davvero le cose. Intervenuta come ospite nella trasmissione radiofonica ‘Non succederà più’, la modella ha prima raccontato come è nato il legame con Roger, per poi rivelare cosa è successo con il modello argentino subito dopo la conclusione del reality.

“Ci siamo visti normalmente, non è scoccata la scintilla“, ha confessato la modella, intervistata dalla giornalista Giada Miceli. Tornati alla vita di tutti i giorni, i due ragazzi si sono ritrovati, ma la passione che sembrava essere nata sull’Isola non c’era più. Ciò nonostante, Estefania ha riempito Roger di complimenti. “Lui è bellissimo, un bravissimo ragazzo e poi la gente ci voleva insieme. Però abbiamo un bellissimo rapporto, da amici”.

I due modelli non hanno trovato l’amore, ma almeno hanno intavolato un rapporto di amicizia reciproca, che potrebbe durare a lungo . “Mi ha fatto molto piacere conoscerlo, – ha chiosato Estefania Bernal nel corso dell’intervista – è un figo pazzesco, facevamo una bella coppia“.

The post “È un figo pazzesco!”: Isola dei Famosi, arriva la dichiarazione a cuore aperto appeared first on Ck12 Giornale.