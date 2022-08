Dubbi pesanti su Mercedesz Henger, “È stata una cosa strana”: spunta l’episodio sospetto

A poca distanza dalla conclusione dell’Isola dei Famosi, un’altra concorrente del reality fa una rivelazione clamorosa su Mercedesz Henger.

Tra le dinamiche più apprezzate dal pubblico dell’Isola dei Famosi, ci sono senza dubbio i flirt, presunti o veri, che nascono tra i naufraghi. Uno di questi flirt, nell’ultima edizione da poco conclusa, ha destato molti sospetti. E adesso una delle concorrenti rompe il silenzio per raccontare cosa ha visto.

Il rapporto speciale nato tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi ha incollato al televisore milioni di telespettatori. Poi è arrivata la conclusione del programma, e i concorrenti hanno ripreso la vita di sempre. Ma ancora oggi i due ex naufraghi continuano a mandarsi messaggi a distanza, lasciando intendere che il rapporto nato in Honduras potrebbe avere uno sviluppo ulteriore.

Ma in queste ore si registra l’intervento di un’altra concorrente del reality, la quale ha assistito a un episodio in particolare. Episodio che l’ha lasciata interdetta, parecchio dubbiosa sul comportamento e sulle vere intenzioni della Henger.

Mercedesz Henger, l’episodio sospetto: “Lo voleva per forza”

A rompere il silenzio sulla faccenda è Estefania Bernal, la quale a sua volta, nel corso della gara, ha intrattenuto un rapporto speciale con Roger Balduino. Rapporto che poi si è raffreddato con lo sbarco temporaneo in Honduras dell’ex fidanzata del modello argentino.

Nel corso dell’ultimo periodo di permanenza sull’Isola, Estefania sembrava essersi avvicinata di parecchio a Edoardo Tavassi. Cosa che ha suggerito a molti la possibilità che tra due esistesse un sentimento reciproco che andasse ben oltre la pura amicizia.

E questo nonostante Edoardo avesse mostrato fina da subito e in maniera plateale un certo interesse per Mercedesz Henger. Nel corso dell’intervista rilasciata alla giornalista Giada Miceli, durane la trasmissione radiofonica ‘Non succederà più’, Estefania ci ha tenuto innanzitutto a chiarire in che rapporti è adesso con Edoardo: “Che persona spettacolare Edo, molto simpatico. Abbiamo un bellissimo rapporto, ma per me è un amico, come se fosse mio fratello“.

Poi la modella ha voluto raccontare un episodio, che forse a molti è sfuggito, riguardante proprio il rapporto nato sull’Isola tra Tavassi e la Henger. “Mi aveva detto che non voleva andare oltre sull’Isola con Mercedesz, lei voleva per forza una risposta, e questa cosa è stata un po’ strana”. Parole che fanno sorgere ulteriori dubbi sulla veridicità del comportamento affettuoso, avuto dalla Henger nei confronti di Edoardo. Comportamento che per molti è era solo una scusa per creare dinamiche finalizzate alla permanenza sull’Isola.

