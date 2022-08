calcio:-roma,-ufficiale-la-cessione-al-celta-vigo-di-carles-perez

Roma, 9 ago. – (Adnkronos) – E’ ufficiale la cessione di Carles Perez in prestito dalla Roma al Celta Vigo. A dare l’annuncio il club giallorosso con una nota. “L’As Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con il Celta Vigo per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Carles Perez. In giallorosso, in tre stagioni, l’attaccante spagnolo ha collezionato 64 presenze, segnando 8 gol. Il primo lo mise a segno contro il Gent il 20 febbraio 2020, in Europa League. Il Club augura a Carles il meglio per la nuova avventura nella Liga”.