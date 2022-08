autostrade-intasate,-evita-il-traffico-di-agosto:-una-soluzione-infallibile

Il traffico intenso nelle autostrade rischia di guastarci il percorso verso le mete di villeggiatura prescelte: ecco come schivarlo.

Alzi la mano chi non ha mai tremato al pensiero di ritrovarsi imbottigliato nel traffico selvaggio delle autostrade in agosto! Le agognate vacanze sono ormai una realtà, che si tratta di viaggi in giornata, oppure di raggiungere le ambite mete di villeggiatura per qualche settimana.

Ferragosto è alle porte, e con lui la minaccia di congestione nelle principali autostrade italiane. A breve verranno resi noti i dati circa i potenziali nodi da bollettino rosso e nero ma, a prescindere da essi, esistono alcuni escamotage per sfuggire al traffico intenso e stagnante.

Autostrade intasate: ecco le migliori App per scansare gli ingorghi

Vediamo insieme come la tecnologia può agevolare l’iter dei nostri viaggi, lunghi o brevi che siano. Internet è uno strumento ormai essenziale per reperire dati sulla mobilità e sulla situazione in tempo reale del traffico urbano ed extraurbano. Alcuni sviluppatori di App hanno ideato alcuni strumenti in grado di permetterci di schivare code chilometriche e rallentamenti sul percorso, scopriamo quali.

WAZE SOCIAL GPS MAPS & TRAFFIC : questa App è al contempo navigatore GPS e social network. Permette infatti di scoprire lo stato del traffico in tempo reale, condividendo le informazioni con gli altri utenti in linea. Si possono altresì diffondere e ricevere dati sui prezzi di benzina e diesel, su eventuali incidenti e autovelox lungo il percorso prescelto. Effettuando la sincronizzazione con il calendario dello smartphone o con il social Facebook, infine, Waze permette di raggiungere in automatico gli eventi salvati. TOM TOM NAVIGAZIONE : storico strumento per orientarsi nel traffico, questa App rappresenta l’evoluzione del suo più vetusto fratello. Permette inoltre di scaricare le mappe desiderate anche in modalità offline, senza utilizzare quindi la navigazione con i dati. VAI ANAS PLUS : la peculiarità di questa App è la sua provenienza ufficiale. I dati provengono infatti direttamente dall’ANAS, e vengono aggiornati ogni 3 minuti. Gli utenti potranno usufruire quindi di aggiornamenti tempestivi circa la situazione del traffico, e valutare velocemente le opzioni alternative. INFOBLU TRAFFIC : questa App si rivela molto intuitiva e di facile fruizione. Ogni tratto stradale è infatti colorato con la relativa fascia di velocità associata, e aggiornata in tempo reale. Segnala inoltre i rallentamenti legati ai cantieri in corso, condizioni meteo ed eventuali incidenti. Si rivela adatta sia ai contesti urbani, sia a tangenziali e autostrade.



The post Autostrade intasate, evita il traffico di agosto: una soluzione infallibile appeared first on Ck12 Giornale.