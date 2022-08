Andrea Ottogalli, imprenditore Padovano impegnato in grossi affari Internazionali

In una fase in cui i mercati hanno perso i loro punti di riferimento, Andrea Ottogalli ci spiega la sua lunga esperienza con i mercati Internazionali, ormai consolidata da molti anni.

Spiega Ottogalli “Non solo il mercato Cinese, anche il mercato Russo è stato e sarà trainante per l’industria Padovana”.

Purtroppo a causa della guerra tra Russia e Ucraina, tutto il tessuto industriale nazionale sta soffrendo dal punto di vista economico e produttivo.

Ottogalli Andrea sarà ospite nel mese di Ottobre ad un forum Italo-Cinese che si terrà a Milano,

nei prossimi giorni appena il programma dei vari incontri con gli imprenditori Italo-Cinesi sarà pronto vi terremo informati…

Durante il forum di Milano sarà presente anche il noto imprenditore Padovano Andrea Ottogalli.