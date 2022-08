“una-perdita-di-tempo”.-il-retroscena-di-bonino:-le-parole-di-calenda-prima-dello-strappo

“Quattro giorni fa Calenda e Letta hanno siglato un accordo politico”: Emma Bonino, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, si è detta incredula per lo strappo del leader di Azione. “Il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, ha provato a parlare con Calenda, ma lui ha detto ‘inutile che ci vediamo, solo una perdita di tempo“: ha detto poi, svelando un retroscena precedente all’annuncio in tv.

La Bonino, comunque, non ha apprezzato la decisione di Calenda: “La serietà è tenere fede alla parola data“. “Ma non vi siete mai parlati?”, le ha chiesto Telese. E lei: “Io no perché questa è una responsabilità del segretario, io ho mandato una nota scritta a Calenda”. “Non è stato un incidente di percorso quindi?”, è intervenuta la Aprile. A cui la Bonino ha risposto: “Io avevo molta fiducia, avevo lavorato sul progetto di federazione, martedì è stato firmato un documento la cui bozza era stata scritta da Calenda. Non è serio cambiare opinione ogni tre giorni, specialmente da parte di una forza politica che si candida a governare il Paese”.

Visto che Più Europa, a differenza di Azione, continuerà il percorso con i dem, c’è la possibilità che i due partiti rompano in maniera definitiva. A tal proposito la Bonino ha dichiarato: “Domani Della Vedova ha convocato una direzione, ne parleremo“. Sulla questione firme, quelle che il leader di Azione dovrebbe raccogliere per correre da solo, l’ospite del talk è stata netta: “Non so se devono raccogliere le firme, spero si siano informati loro”.