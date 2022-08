Test Logica | I 3 bastoncini magici: cosa puoi farci? Risolvi in 3 secondi

Hai 3 bastoncini magici e 3 secondi a disposizione, se sicuro di farcela? Prova a risolvere il test di logica se ci riesci.

Questo test logica dei 3 bastoncini magici è riservato a menti velocissime. Sarai in grado di risolverlo? Vediamo insieme se ci riesci ma attenzione perché avrai solo 3 secondi a disposizione.

Gli indovinelli e i test logica mettono alla prova le nostre capacità mentali. Possono essere un passatempo divertente, ma anche un allenamento vero e proprio per la mente. Anche i bambini amano cimentarsi in questi giochetti e a volte se la cavano meglio degli adulti. Nei rompicapo la difficoltà può essere il quesito del test, tuttavia quando la domanda è invece molto semplice, lo scoglio da superare può essere il tempo limitato a disposizione per trovare la soluzione.

Oggi avrai a disposizione solo 3 secondi perciò dovrai essere un fulmine. Ti piace metterti alla prova? Dopo che avrai risolto il test, potrai sottoporlo ai tuoi amici e vedere se loro se la cavano in una manciata di 3 secondi. Ora concentrati, stiamo per cominciare.

Osserva bene la figura in alto: hai 3 bastoncini magici, cosa ci puoi fare? Probablimente tantissime cose, ma riesci farne 4? Attenzione: non potrai spezzare i bastoncini né toglierli! Comincia subito, hai solo 3 secondi!

La soluzione del test logica

Se sei arrivato già fin qua significa che ci sei riuscito, giusto? Sei hai risolto al primo colpo sei davvero un fenomeno. Nella figura qui sopra potrai vedere la soluzione e non arrabbiarti se sei caduto in trappola, ci cascano tutti!

Avevi 3 bastoncini magici a disposizione e dovevi farne 4, tuttavia non potevi spezzarli. Se hai ragionato in modo logico, hai semplicemente creato il numero 4 con i 3 bastoncini a disposizione.

Sei arrivato alla soluzione ma ci hai messo più di 3 secondi? Non è un granché la tua prestazione allora, dovrai allenarti ancora per diventare più veloce e brillante. Basta poco, questi giochetti sono divertenti e stravaganti e ti aiutano a stimolare il cervello. Prova di nuovo con altri rompicapo e test di logica, fino a diventare un campione.

