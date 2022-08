Nicola Vaporidis, “Ci siamo scannati!”: tutta la verità dopo la rottura

L’attore Nicolas Vaporidis ha attraversato un rapporto burrascoso con una nota collega: ecco quanto sappiamo sul vincitore dell’Isola.

Nicolas Vaporidis ha conquistato lo status di vincitore assoluto durante l’ultima edzione del survival-game “L’Isola dei Famosi”. Nonostante gli ampi consensi da parte di pubblico ed opinionisti, il suo percorso nel format si è rivelato tutto in salita.

Dopo le iniziali schermaglie con Vladimir Luxuria legate ad un incidente diplomatico di genere, l’attore di origine greca ha gradualmente tolto la corazza, svelando un carattere sensibile e resiliente. Al momento Nicolas Vaporidis sta smaltendo l’esperienza televisiva in compagnia della riservata fidanzata nel Regno Unito, dove gestisce un ristorante in salsa tutta italiana. Sebbene sembri aver trovato la pace dei sensi accanto alla sua Ali, i suoi trascorsi romantici in passato hanno avuto esiti burrascosi, come accaduto con una famosa collega del grande e piccolo schermo.

Nicolas Vaporidis e la relazione con Cristiana Capotondi: ecco i risvolti della love-story

L’attore di “Notte prima degli esami” ha frequentato diverse attrici: tra esse ricordiamo Cristiana Capotondi e Ilaria Spada. Nel 2012 è poi convolato a nozze con la conduttrice e vee-jay Giorgia Surina, salvo annunciare il divorzio due anni dopo. Il processo verso la serenità mentale si è rivelato negli anni complicato e laborioso: in passato l’attore ha ammesso di aver subito l’improvvisa fama come un fulmine a ciel sereno, e gestire la popolarità, più complicato del previsto.

Sebbene Nicolas Vaporidis non ami rispolverare gli scheletri nell’armadio, tutelando la privacy delle sue ex, in merito alla relazione con Cristiana Capotondi ha ammesso: “Con Cristiana ci siamo scannati. Ci tiravamo i piatti, ci siamo mandati a quel paese. Ma è stato un grande amore. Anche se non siamo amici, le voglio bene e sono fiero dei suoi successi. È una bella persona. Con lei ho vissuto un momento importante della vita. Quando è finita è finita. Con Cristiana eravamo molto confusi, ma anche questo aiuta a crescere…”.

La loro relazione, durata dal 2006 al 2007 ha rappresentato per entrambi una parentesi molto intensa e travagliata. Cristiana Capotondi, interrogata in merito alla partecipazione di Nicolas a “L’Isola”, si è limitata a replicare: “Nicolas all’Isola dei famosi? Io mi tuffo nell’informazione di La7 e nei film sulle piattaforme…“. Sembra proprio che gli attuali rapporti tra i due siano piuttosto freddi. Non ci è dato sapere perché Nicolas e Cristiana si siano lasciati in modo così netto, ma auguriamo ad entrambi il meglio per il futuro. L’attrice al momento sembra in dolce attesa dal compagno Andrea Pezzi… chissà, magari la maternità le permetterà di mettere una pietra sul passato…

