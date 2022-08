juve-atletico-madrid-0-4,-disastro-bianconero-in-amichevole

(Adnkronos) – La Juventus perde 4-0 contro l’Atletico Madrid nell’amichevole giocata alla Continassa. Pessima prestazione dei bianconeri allenati da Allegri, surclassati dagli spagnoli nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato di Serie A 2022-2023, al via tra una settimana. I colchoneros passano con la tripletta dell’ex bianconero Morata (10′, 43′, e 52′), accostato alla Juve anche in questa sessione di mercato. L’Atletico chiude i conti al 91′ con Cunha, facendo calare il sipario nel match in cui i torinesi offrono uno spettacolo pessimo: zero gioco, zero idee, zero ritmo. “Abbiamo lavorato molto in questa settimana, siamo arrivati un po’ stanchi: non è un’attenuante, questa partita ci deve far pensare che per vincere partite contro avversari così ci vuole un altro approccio mentale, perché il 15 cominciano a esserci 3 punti in palio. Troveremo un Sassuolo che ha tecnica, noi abbiamo qualità e possibilità di iniziare bene il campionato, ma dobbiamo dare un giro di vite ed essere più cattivi. Questa sconfitta ci farà bene”, le parole di Allegri al sito della Juve.

“Abbiamo ancora un po’ di stanchezza e jet-lag addosso, io non ho dormito bene questa settimana e nemmeno i miei compagni. Dobbiamo anche imparare da queste squadre, che vogliono competere e vincere sempre. Non pensiamo troppo al risultato ma sicuramente c’è da migliorare e da alzare il livello di attenzione, non basta aver le idee chiare ma ci vuole spirito di competizione; siamo la Juve, abbiamo una maglia pesante nel calcio mondiale e nulla è scontato. Con il supporto dei tifosi vogliamo fare una stagione migliore dello scorso anno”, dice Danilo.