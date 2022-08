Guendalina Tavassi | “Sei una vergogna!”: la lite più brutta, un vero colpo al cuore

L’influencer Guendalina Tavassi è finita al centro di un’aspra diatriba familiare: ecco le accuse pesantissime della figlia.

La verace romana Guendalina Tavassi ha rappresentato per gli spettatori de “L’Isola dei Famosi” una fonte inesauribile di dinamiche e spunti. Considerata assieme al fratello Edoardo la vincitrice morale del format, sta ora raccogliendo i frutti della sua esperienza televisiva. A poche ore dal suo ritiro dal gioco, un preoccupante rumor aveva preso piede nel web: il suo ex Alessandro D’Uponte avrebbe fatto ritorno a casa dopo un periodo di detenzione.

L’imprenditore era stato accusato di violenza domestica, e i pettegolezzi in rete scommettevano che il ritorno a casa di Guendalina fosse legato alle sue preoccupazioni in merito. Da loro amore sono nati i figli Choe e Salvatore, ma l’influencer ha anche una figlia più grande, concepita assieme all’ex marito Remo Nicolini. Proprio la giovane Gaia nel 2019 si è apertamente scagliata contro la madre, lanciandole addosso le peggiori accuse: scopriamo di che si tratta…

Guendalina Tavassi e quelle accuse infamanti: “Invece di rifarti, cerca di essere una madre!”

Mentre Guendalina e il compagno di allora, Umberto D’Uponte, si godevano fastose vacanze a Tenerife, la figlia Gaia nel 2019 ha scagliato arco e frecce sulla madre tramite il suo account di Instagram. La ragazza, allora sedicenne, ha accusato la madre di essere poco presente, e più preoccupata dei ritocchini estetici, che della sua prole. Lo riporta anche la testata “TGcom24”, ecco le parole di Gaia Nicolini: “Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, madre bravissima con i tuoi due figli! La verità viene a galla. La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna!“.

Guendalina Tavassi dal suo canto ha ribattuto sprezzante: “Gli invidiosi sono la categoria che preferisco… Mi fanno capire che possiedo qualcosa che loro non hanno…“. La risposta lapidaria ha mandato Gaia Nicolini su tutte le furie, e l’adolescente è sbottata: “Come fai a dire che tua figlia è invidiosa? Sei una vergogna e un brutto esempio! Invece di rifarti pensa ad essere una madre, cosa che non sei e sarai mai!“. La ragazza ha inoltre pubblicato uno scatto in cui sfoggiava una vistosa chiazza rossastra sulla guancia, esito probabile di una litigata con la madre. Avrebbe inoltrato la foto alla zia, richiedendo il suo intervento, e puntando un dito accusatore contro la celebre madre, rea di averla “ammazzata di botte“.

Sappiamo che Gaia Nicolini è molto legata al padre Remo, che fino al compimento del 18esimo anno di età ne avrebbe avuto la custodia. Lo dimostrano anche le sue parole dell’epoca: “Cara mamma non metterlo in mezzo. E’ sempre stato presente, cerca di accontentarmi in tutto. Segue la mia vita da adolescente e lavora tutto il giorno. Ti assicuro che è un bravissimo padre e non si è mai permesso di usare la violenza, né sui figli né sulle donne!“. Chissà se le controversie tra madre e figlia hanno finalmente trovato una risoluzione pacifica… La giovane Gaia condivide con la madre la bellezza mediterranea e il fisico scultoreo, e annovera su Instagram circa 104K follower. Per il momento non sembra intenzionata a ripercorrere gli step televisivi della madre, che potrebbe fornirle validi agganci nel mondo dello spettacolo: chi vivrà, vedrà…

