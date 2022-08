“Gli imprenditori sono eroi. E hanno bisogno di partner”: il nuovo approccio alla consulenza di una società italiana

Articolo tratto dall’allegato Small Giants di Forbes di giugno 2022. Abbonati!

Durante la pandemia gli operatori sanitari si sono schierati in prima linea. I video di persone che ogni sera applaudivano dalle finestre o dai balconi i loro eroi sono diventati virali e faranno spesso capolino nella nostra memoria. Hanno rappresentato veri e propri simboli di resilienza, in grado di superare un momento difficile pagando con orari di lavoro estenuanti, con il coraggio e, qualche volta, con la vita. Francesco Cardone, pur riconoscendo il valore di medici e infermieri, individua un’altra categoria che, soprattutto in questo periodo di difficoltà, è riuscita a superare ogni aspettativa e a non fermarsi davanti agli ostacoli, trasformando le difficoltà in nuove opportunità: quella degli imprenditori. “Penso che siano stati due anni molto difficili anche per chi fa impresa”, dichiara Cardone, commercialista professionista iscritto all’ordine da 30 anni e fondatore di Imprefocus. “Gli imprenditori che hanno continuato la loro attività in questo periodo sono i nuovi eroi del nostro tempo, perché così facendo hanno tutelato le proprie famiglie e quelle dei propri dipendenti e collaboratori”. Proprio a loro va la dedica del suo secondo libro che, per l’appunto, porta il titolo Tu sei un eroe.

Un nuovo approccio alla consulenza aziendale

“Ho voluto parlare all’imprenditore, che molto spesso si trova da solo di fronte a problemi e decisioni da prendere”, continua Cardone, che assiste le imprese nella crescita del loro business dal 2016, anno di nascita di Imprefocus, una società di consulenza che conta 400 clienti in tutta Italia e che offre servizi ad alto valore aggiunto che vanno al di là del consueto lavoro da commercialista. Oggi l’imprenditore non ha più bisogno di un contabile per l’intermediazione fiscale, bensì di un vero e proprio partner, di un assistenza attenta nelle aree strategiche della sua impresa. Come migliorare il margine di contribuzione di prodotti o servizi? Come far crescere il team? Come mantenere e incrementare la propria leadership in azienda? Sono solo alcuni degli interrogativi ai quali Cardone si impegna a rispondere ogni giorno dal 2018, anno in cui decise di innovare Imprefocus cambiando totalmente il suo approccio alla consulenza aziendale.

La filosofia di Cardone nel libro Impresa Vincente

I pilastri della sua filosofia, riassunti nel primo libro Impresa Vincente, pubblicato proprio nel 2018, sono tre: educa, cresci e proteggi. “Educa” perché l’imprenditore contemporaneo non può più pensare di non formarsi: “Deve conoscere i numeri e i fabbisogni della sua azienda” continua Cardone. “Per conoscere il suo stato di salute, bisogna capire quali sono i margini analitici dei singoli prodotti e mettere in atto eventuali strategie di marketing e commerciali”. Il bilancio di un’azienda, in fondo, è fatto di numeri, non di parole. “Crescere” invece significa non innamorarsi del volume d’affari dell’impresa, bensì focalizzarsi sulla redditività. “Non è importante infatti quanto fatturo, piuttosto è fondamentale quanto è redditiva la mia azienda, e per far ciò bisogna imparare ad analizzare i propri bilanci”. Infine, “proteggere”: “Dobbiamo cioè essere bravi ad accantonare una parte della redditività per far crescere la nostra impresa. In questo diventa fondamentale remunerare i soci, premiare i collaboratori che partecipano alla crescita della redditività dell’azienda, e reinvestire non con l’indebitamento, ma tramite i cosiddetti ‘intoccabili’, le risorse accantonate per finanziare così la nostra crescita”.

L’obiettivo è tanto semplice quanto nobile: “Ormai trent’anni fa mi sono reso conto che lo scopo della mia esistenza è migliorare la qualità della vita degli imprenditori, dare serenità a loro e alle persone che li circolando”. Perché la solitudine che devono portarsi dietro – e anche questo è argomento di Tu sei un eroe – non è sempre facile da affrontare. Commercialista divergente – così ama definirsi – premiato nel 2017 dal Politecnico di Milano come uno dei commercialisti più innovatori d’Italia, Francesco Cardone rivoluziona la sua categoria professionale, che generalmente si occupa di problematiche fiscali, di come pagare le tasse o farne pagare il meno possibile. Dona un valore aggiunto attraverso i diversi prodotti consulenziali, dalla tutela del patrimonio al crowdfunding, dall’analisi di bilancio ed Ebitda al budget previsionale, e dipinge con precisione le caratteristiche del commercialista contemporaneo. Una figura che, con la trasformazione digitale e delle modalità di lavoro, trova nella flessibilità, nella capacità di essere presente online e nella conoscenza dei numeri della sua azienda le tre basi sulle quali poggiare imprescindibilmente.

Confronto e formazione nei Mastermind, incontri mensili organizzati da Imprefocus

Al di là della pubblicazione di Tu sei un eroe, uscito in libreria e su Amazon il 7 marzo, l’assistenza di Imprefocus agli imprenditori continua ad andare avanti quotidianamente e attraverso i Mastermind, incontri mensili focalizzati su alcuni argomenti (tra cui redditività, assaggio generazionale e analisi di bilancio) che vedono coinvolti chi fa impresa e in cui ciascuno può condividere la propria esperienza. “La flessibilità e il cambiamento saranno d’ora in poi i cavalli di battaglia fondamentali per le imprese che vogliono rimanere sul mercato. Per questo è molto importante confrontarsi, far sentire agli imprenditori che non sono soli e che insieme si possono fare cose migliori”. Con una grande crescita alle spalle (+69% nel 2020 e +42% nel 2021) e un margine di contribuzione medio intorno al 56%, Imprefocus si pone obiettivi importante anche per il futuro: “Siamo arrivati lo scorso anno a fatturare un milione e 700 mila euro, vorremmo arrivare a 3 milioni nel 2022 e a 5 milioni nei prossimi 5 anni” afferma Cardone, che conclude con una citazione da Robert Baden Powell, l’uomo che nel 1907 ha fondato il movimento mondiale dello scautismo: “Il compito di ognuno di noi che nasce è quello di lasciare il mondo un po’ meglio rispetto a come l’abbiamo trovato”. Il suo modo di lasciare un segno positivo? Rendere felice la vita degli imprenditori e delle loro famiglie.

L’articolo “Gli imprenditori sono eroi. E hanno bisogno di partner”: il nuovo approccio alla consulenza di una società italiana è tratto da Forbes Italia.