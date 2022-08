Formicolio delle dita | Attenzione a questo sintomo: potresti subire un deficit motorio

È necessario prestare attenzione anche a sintomi comuni come il formicolio alle dita delle mani: potrebbe essere necessario intervenire con la chirurgia.

D’estate è facile ravvisare un gonfiore persistente agli arti, accompagnato spesso da fastidiosi formicolii alle dita di mani e piedi. Le temperature alte possono infatti procurare gonfiore e tensioni dolorose della pelle, sintomi piuttosto comuni durante le giornate più torride.

In caso di ripetuta sensazione di formicolio alle dita delle mani, però, occorre approfondire il quadro clinico. Potrebbe essere in atto una sindrome del tunnel carpale.

Formicolio alle dita e tunnel carpale: ecco cosa occorre sapere

La sindrome del tunnel carpale coinvolge una zona che dalla punta delle dita si estende fino all’avambraccio. Il tunnel carpale è una sorta di canale in cui confluiscono il nervo mediano e nove tendini flessori delle dita, garantendo la piena mobilità dell’arto. Se la pressione sul nervo diventa troppo opprimente, potrebbe svilupparsi questa condizione patologica assai invalidante.

Le cause possono essere molteplici: lussazioni articolari o fratture possono favorire l’insorgenza del tunnel carpale, così come diabete, artrite reumatoide e persino l’apparentemente innocua ritenzione idrica, specie nelle donne in gravidanza. Al formicolio delle dita, sintomo più frequente e ravvisabile, si accompagna spesso una sensazione di dolore pulsante, specialmente durante le ore di riposo notturno. Tale intorpidimento coinvolge tutte le dita della mano, fatta eccezione per il mignolo. Che siano intermittenti, oppure una presenza costante, questi disturbi possono degenerare gravemente, compromettendo la mobilità e la capacità di brandire oggetti in mano.

Per evitare di incorrere in eventuali deficit motori, occorre sottoporsi alla visita di uno specialista, che grazie ad esami di laboratorio come l’elettromiografia, sarà in grado di fare uno screening sullo stato del nostro nervo mediano. Molto spesso, purtroppo, l’unica via per risolvere definitivamente la sindrome da tunnel carpale conduce alla sala operatoria. Sarà infatti cura del chirurgo tagliare il legamento che funge da copertura del tunnel carpale, ampliando così lo spazio per i nervi al suo interno. La riabilitazione avviene in modo graduale, e il formicolio dovrebbe diventare nei mesi solo un lontano ricordo. Se avete qualsiasi dubbio pertinente un lo stato del vostro tunnel carpale, rivolgetevi quanto prima ad un professionista della salute. Intervenire si può: è nostra responsabilità interpretare correttamente i segnali dell’organismo, per poi risolverli con l’aiuto delle moderne tecniche mediche!

