Elettra Lamborghini shock | I segni sul corpo li hanno visti tutti [FOTO]

La cantante e conduttrice Elettra Lamborghini stupisce i fan con alcuni scatti shock: il polso tumefatto racconta una storia inaspettata.

La frizzante rampolla di casa Lamborghini è esplosa come un vero e proprio fenomeno web solamente una manciata di anni fa. La sua hit “Pem pem” ha accompagnato l’estate del 2018, configurandosi come un vero e proprio tormentone. Iconica anche la sua partecipazione al format “Acapulco shore“, in cui si è distinta per risse e carattere volitivo. Ha inoltre esordito alla conduzione del reality “Ex on the beach“, programma che prevedeva l’introduzione di diversi ex-fidanzati dei concorrenti in gara.

Esplosiva per natura e irriverente per temperamento, Elettra Lamborghini è convolata a nozze con il musicista e dj olandese Afrojack nel 2020, pur dichiarandosi apertamente bisessuale. Nelle ultime ore la spumeggiante Elettra ha diffuso sui social la foto del suo polso tumefatto: niente di preoccupante, però, come lei stessa spiega ai numerosi follower.

Elettra Lamborghini rimuove i tatuaggi: ecco cos’ha dichiarato

La cantante ha recentemente condiviso con i fan una decisione epocale: Elettra Lamborghini ha infatti scelto di rimuovere alcuni tatuaggi dalla propria pelle grazie ed un intervento laser. La performer vorrebbe infatti cancellare dalla cute un pesciolino tatuato in tenera età, assieme alle scritte Karack e Dagda, due cavalli ai quali Elettra era molto legata in giovane età.

L’intervento sembra aver sortito effetti poco soddisfacenti nonostante il dolore, come narrato dalla cantante raggaeton: “Comunque ragazzi questo è tipo dopo 3 ore dal laser, mi fa ancora male… Si gonfierà e farà bolle, fa ancora più cag*re di prima, sono disperata… Non so che dire, non si tolgono…“. Elettra ha poi concluso: “Raga sono invincibile… Non vogliono andare via… Se proprio non vanno via ci farò qualche cag*ta sopra… Ma speriamo di no!“.

La cantante ha inoltre affermato di voler mantenere il manto leopardato che le impreziosisce il lato b: “Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai… Solo le cag*tine che avevo sulle braccia…“. Anche le ereditiere possono pentirsi delle scelte effettuate e cuor leggero, come ad esempio tatuaggi avventati. La procedura del laser per la rimozione di scritte e disegni si rivela molto spesso dolorosa e parzialmente efficace: non resta che scoprire come deciderà di procedere in futuro la spumeggiante Elettra!

