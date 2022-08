L’ondata di caldo che ha colpito l’Europa e che sta trasformando il 2022 nell’anno più bollente di sempre nel nostro Paese, non ha risparmiato nemmeno la Francia. Nei giorni scorsi le temperature di Parigi sono arrivate a toccare i 40 gradi durante la terza ondata di calore che ha colpito la Francia dall’inizio dell’estate. Il fenomeno ha evidenziato la drammatica assenza di verde urbano nella capitale francese, indispensabile per mitigare l’impatto del calore.

Ripercorrendo la classifica recentemente stilata dal World Cities Culture Forum, Parigi compare agli ultimi posti fra le città mondiali per copertura verde. Soltanto il 10% della capitale francese è costituito da spazi verdi, contro il 33% di Londra e il 68% di Oslo.

Photo by Juan Ordonez on Unsplash

Per correre ai ripari, lo scorso anno, all’inizio del suo secondo mandato dopo i suoi primi anni di amministrazione della città, la sindaca Anne Hidalgo ha annunciato che nella città saranno messi a dimora 170mila alberi entro il 2026. Trattandosi di alberi veri e propri e non di arbusti, siepi o altre “piante” generiche molti dei nuovi spazi verdi saranno necessariamente ricavati in luoghi oggi deputati al parcheggio delle automobili o ad altre funzioni urbane.

La trasformazione verde di Parigi intende inoltre agevolare la mobilità ciclistica. Va in questa direzione anche il grande progetto di riqualificazione degli Champs-Élysées.

L’articolo Caldo estremo: a Parigi si fa sentire l’assenza degli alberi proviene da The Map Report.