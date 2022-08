calcio:-il-manchester-united-vuole-rabiot,-accordo-trovato-con-la-juventus

Torino, 8 ago. – (Adnkronos) – Il Manchester United corre ai ripari dopo la sconfitta per 2-1 contro il Brighton all’esordio in Premier League e guarda in Serie A. Nel mirino dei Red Devils c’è il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot. Come riportato da Sky Sports, lo United ha già raggiunto un accordo con il club bianconero. Adesso il club inglese inizierà a trattare con l’entoruage del giocatore, assistito dalla mamma Veronique. La cessione di Rabiot consentirebbe alla Juventus di operare sul mercato a centrocampo, con Davide Frattesi del Sassuolo pronto a insidiare Leandro Paredes del Psg.