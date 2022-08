Rudy Zerbi, una ferita ancora aperta | “È stato scioccante”: gli ha stravolto la vita [VIDEO]

Il discografico e coach di Amici ha rivelato dei dettagli durissimi del proprio passato. Rudy Zerbi ne soffre ancora: è stato difficile

Discografico d’eccezione e coach di canto di Amici di Maria de Filippi da moltissimi anni, Rudy Zerbi è sicuramente un pilastro dei talent show targati Canale5. Il suo approccio all’insegnamento è molto orientato al mercato discografico, che conosce come le sue tasche e in cui lavora da tantissimi anni.

Nella sua vita, però, c’è un dualismo: da una parte il lavoro, fonte inesauribile di successo e soddisfazioni. Dall’altra la vita personale, che per Rudy Zerbi non è mai stata una passeggiata. Nel corso di un’intervista, il coach ha rivelato un dettaglio del proprio passato molto doloroso, che gli ha causato moltissima rabbia.

Rudy Zerbi, le sue parole parlano chiaro: è stato difficile

Oggi padre di tre figli avuti da tre donne diverse, per Rudy Zerbi la vita personale è sicuramente un bell’intrigo. L’ultimo figlio, Leo, ha avuto poi un percorso piuttosto difficile: nato prematuro, ha vissuto per diverso tempo in ospedale in Terapia Intensiva Neonatale. Rudy Zerbi e la compagna, quindi, andavano ogni sera a trovarlo, salutandolo e sperando di rivederlo il giorno successivo: era su una linea sottilissima. Oggi, però, sta bene e rende Rudy Zerbi un padre fiero ogni giorno.

Non solo da padre, però, ha dovuto soffrire. Rudy Zerbi, infatti, ha avuto una vita difficile anche nel ruolo di figlio. Il cognome, infatti, gli è stato dato da un primo marito della madre, Roberto Zerbi, che lo riconobbe appena nato. I due si separano presto e Rudy viene quindi cresciuto da Giorgio Ciana, un albergatore che il discografico riconosce come figura fondamentale della sua vita e della sua crescita. A trent’anni, quando sua mamma vive una malattia grave, Rudy scopre però di avere un terzo papà, quello biologico.

“Una notte di Natale mia madre, alla fine dei festeggiamenti, mi ha trattenuto e mi dice: Rudy ti devo dire una cosa. Mi ha poi spiegato che il mio padre era in realtà un altro e si è voltata verso la TV, dove c’era un programma di Davide Mengacci ha esclamato: quello è il tuo vero papà”. Ancora oggi, Zerbi ammette che sia stato uno shock:

Nonostante la scoperta, però, Rudy Zerbi e suo padre non son mai riusciti a costruire un rapporto “normale”. Al di là di tutto, però, si vogliono bene e si stimano, come uomini e come professionisti.

