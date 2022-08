retroscena-bomba-sul-gf-vip:-“mi-hanno-trattato-male”,-fiumi-di-lacrime-per-lui-[video]

Dietro le quinte del GF Vip e davanti alle telecamere c’è qualcuno che é scoppiato il lacrime. Scopriamo che cosa é successo e le reazioni del pubblico.

Il GF Vip è il reality di Canale 5 che sta giungendo alla sua settima edizione. Il padroni di casa sarà sempre Alfonso Signorini e le nuove opinioniste saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli, riconfermata a sorpresa.

La produzione del reality è una vera macchina da guerra. Si stimano più di 100 persone che lavorano dietro le quinte: una squadra di quasi 50 persone per comandare le videocamere che monitorano h24 la vita dentro la casa di Cinecittà. Senza contare la redazione, la produzione e tutti coloro che si occupano della comunicazione per spot, Daytime e liveblog sulla piattaforma Mediasetplay.

Tutti insieme lavorano per garantire uno spettacolo che anno dopo anno si rivela un enorme successo per Canale 5. Per questo la scelta del cast é fondamentale, ma nel reality si piange anche tanto. Vediamo insieme che cosa é successo.

GF Vip: “Sono stato malissimo”

Alfonso Signorini è stato anche opinionista nel Grande Fratello Vip che ora conduce riscuotendo grande affetto da parte del pubblico. Nell’edizione 2017 il conduttore era infatti seduto al posto che occuperanno Sonia e Orietta, mentre al timone del reality c’era la bellissima Ilary Blasi.

L’edizione fu vinta di Daniele Bossari, con tanto di proposta di matrimonio in diretta la sua Filippa Lagerback. Ma in quei mesi c’era qualcuno che ha sofferto parecchio e che ha raccontato in lacrime una storia quasi drammatica. Si tratta di Raffaello Tonon aveva dichiarato: “Mi hanno trattato male”. Si riferiva al fatto che dopo la partecipazione a diversi e reality e trasmissioni fosse stato un po’ dimenticato.

No me quiero guardar este vídeo más tiempo. Poco que explicar, no hace falta entender…… Solo apreciar esos gestos de EMPATÍA Ese abrazo#LucaOne1AG #LucaOne1A #Oneston pic.twitter.com/uG0LxsswlA — Patricia 💙💛💙®️1️⃣1️⃣💙 (@patricia_cefe) August 1, 2022

L’amicizia sincera e la confidenza con Luca Onestini, lo fecero letteralmente sfogare a cuore aperto per ore all’interno della casa più spiata d’Italia, aprendosi sulla depressione, sulla sua adolescenza difficile e sulle sue paure. Raffaello Tonon si è mostrato una persona come tutte con le sue fragilità e dal grande fratello è uscito più forte, amato dal pubblico e con un grande amico. I fan più accaniti del GF Vip si ricordano gli Oneston, ribattezzati e così come il duo più divertente e vero di quell’edizione del reality. Ma che fine ha fatto Tonon?

In realtà Raffaello è ancora insieme a Luca e insieme conducono Miseria e Nobiltà su RTL 102.5 Ogni tanto Tonon torna ospite da Costanzo e D’Urso in tv e chissà se sarebbe pronto per un nuovo reality? Qualcuno scommette sulla sua partecipazione a La Talpa e se fosse così, ci sarebbe sicuramente da divertirsi.

The post Retroscena bomba sul GF Vip: “Mi hanno trattato male”, fiumi di lacrime per lui [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.