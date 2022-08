Oroscopo Barbanera di lunedì 8 agosto: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Un progetto che va in porto, un contatto dall’estero a cui da tempo facevate la corte, una soluzione per risolvere una faccenda importante.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ordini dall’alto incoerenti e insensati? Fate dei respiri profondi, lasciate decantare la rabbia, e saprete gestire al meglio conflitti e questioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – L’umore non è alle stelle, con la Luna e Mercurio ostili anche per i ritardi e i disguidi sul lavoro. Ma non fate di un sassolino una montagna!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Approfittate della domenica per rassettare la casa, solaio e cantina inclusi, preparare conserve di frutta e verdura o per una gita romantica.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non siete esenti dalla gelosia altrui, ma oggi la competizione anziché demotivarvi vi esalta, mettendo in gioco le vostre migliori qualità.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianificate tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell’ultim’ora.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Scoperta di nuovi interessi con chi frequentate attualmente. Nelle nuove conoscenze la vostra riservatezza vi proteggerà da possibili delusioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Procedete sulla retta via con calma e senza deviazioni. Tutto ciò che fate ha il gusto dell’armonia, niente imprese fuori dall’ordinario.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Disarmonico a Mercurio, l’Astro della Notte pone in evidenza le lacune della vostra organizzazione, ma fortunatamente avete un team formidabile.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – L’amore è in cima ai vostri pensieri, ma il lavoro ne risente a causa di Giove. Con la testa fra le nuvole, commettete qualche errore di troppo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La Luna in Sagittario vi restituisce leggerezza. Cogliete al volo l’occasione per divertirvi, in base al principio per cui ogni lasciata è persa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Venere in trigono a Nettuno agisce come un unguento: cicatrizza le vostre ferite amorose e rigenera il cuore con la prospettiva di nuovi incontri.

