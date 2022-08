“ogni-volta-che-lo-indossa…”.-regina-elisabetta,-ecco-il-colore-che-porta-sfortuna

Se indossa un abito blu, allora porta sfortuna: questa l’ultima curiosità trapelata sulla Regina Elisabetta. Quando la Sovrana mette un vestito di quel colore a un matrimonio, la coppia poi sarebbe destinata a divorziare. Lo hanno reso noto alcuni giornalisti della stampa estera, basandosi su fatti realmente accaduti. Questa sfortunata coincidenza sarebbe successa, per esempio, al matrimonio della sorella Margareth, quello con Antony Armstrong-Jones, celebrato nel 1960. In quell’occasione Sua Maestà ha indossato un completo blu e dopo qualche anno la coppia ha divorziato.

Lo stesso vale per il matrimonio della principessa Anna, la figlia di Elisabetta e del defunto Principe Filippo. La sorella di Carlo ha sposato il capitano Mark Philipps nel 1973 per poi separarsi nel 1992. Di che colore era l’abito indossato dalla Regina in quell’occasione? Sempre blu. Stesso look al matrimonio tra il Principe Carlo e Lady Diana. Un matrimonio parecchio travagliato e poi finito in tragedia. Quando l’erede al trono ha sposato Camilla, invece, la Regina ha preferito un vestito color panna.

La sfortuna del colore blu avrebbe colpito pure il Principe Andrea, terzogenito della regina, e Sarah Ferguson. I due si sono sposati nel 1986 e separati nel 1992. Sono quindi quattro le coppie scoppiate al cui matrimonio la Sovrana indossava un abito blu. Quella riportata dai tabloid, pur essendo piuttosto bizzarra, è comunque un’ipotesi basata su dei fatti. Stando a questa teoria, sarebbero salve invece le coppie formate da William e Kate e Harry e Meghan. Per il primo evento la Regina Elisabetta ha scelto un tailleur giallo mentre per il secondo ha optato per un look verde.