GF VIP, lei esplode | “Oltre a rompere i cog**oni cosa sai fare?”: volano insulti

La prossima edizione del GF VIP sta per iniziare e Alfonso Signorini sembra avere le idee chiare sul tipo di cast da comporre: dirompente e irriverente. L’edizione scorsa, vinta da Jessica Selassié, si è caratterizzata soprattutto per il triangolo amoroso tra Delia, Alex e Soleil: hanno letteralmente dominato l’edizione.

Nelle ultime ore, un ex volto del GF VIP ha ricevuto pesantissime critiche personali. Lei non ci ha più visto e ha sbottato: sono volati insulti molto taglienti, reazione epica contro l’ennesimo hater.

GF VIP, Selvaggia Roma esplode di rabbia

Ex concorrente del GF VIP, Selvaggia Roma si è fatta conoscere soprattutto per aver partecipato a Temptation Island con il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo. Già all’interno del programma, aveva fatto conoscere molti lati di sé, dai più teneri a quelli più aggressivi, diventando sicuramente una delle concorrenti più amate dell’edizione. Una volta finito il programma, Selvaggia ha continuato a lavorare in televisione in diversi ruoli, partecipando anche al GF VIP nell’edizione in cui vinse Tommaso Zorzi.

Sotto un video in cui cantava pubblicato sul proprio profilo Instagram, un utente l’ha criticata dicendole che non sa fare niente e definendola “il nulla”. Selvaggia Roma è quindi letteralmente esplosa, scrivendogli che sa fare tantissime cose: sa cantare, sa presentare, sa scrivere programmi tv. Continua poi dicendo di aver scritto anche dei video per Morgan ed elencando i premi che ha ricevuto. “Non devo dimostrare a voi per forza tutto quello che ho o faccio. Non venitemi a disturbare a casa mia. Non avessi talento, non mi avrebbero dato due premi importanti” dice, riferendosi all’Accademia Culturale Cartagine 2.0 e all’Accademia Angelico Costantiniana.

Selvaggia Roma non si è quindi trattenuta, facendo ciò che molte altre donne dello spettacolo quotidianamente bersagliate non fanno mai: rispondendo a tono. Non ha voluto rimanere politically correct e si è lasciata andare: “Voglio fare un video mentre canto. Mi mettessi un cetriolo nel c*** pure pure, allora insultami. Ma se così non fosse lasciami campare. Tu oltre a rompere i cog**ni cosa sai fare?” chiede poi al suo hater, senza peli sulla lingua.

Sicuramente Selvaggia Roma non si fa mettere i piedi in testa. Chissà dove la rivedremo: dopo il GF VIP non si è più mostrata spesso in televisione. Avrà in serbo nuovi progetti? Non resta che attendere.

