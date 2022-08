Gelato confezionato | Non fare questo errore: potresti stare malissimo

Il gelato confezionato che tanto amiamo in queste giornate caldissime, potrebbe nascondere una grande insidia. Fai attenzione.

Il gelato è un miracolo goloso nelle giornate torride, ma se commetti questo errore comune potresti stare malissimo. Vediamo insieme i comportamenti da evitare quando vogliamo gustare il gelato confezionato.

Meno male che c’è il gelato! In queste giornate che stiamo vivendo di caldo incessante, questa prelibatezza ci salva nelle giornate peggiori. Non si tratta solo di golosità, ma il gelato può essere un’alternativa molto valida per rinfrescarsi totalmente.

Il gelato è un alimento contenuto perfino nelle diete, poiché quello a base di frutta ad esempio è ipocalorico e può anche essere consumato spesso. Quello confezionato in vaschetta o acquistato in gelateria potrebbe non essere consumato tutto subito. Chi di noi non ha mai conservato in freezer la vaschetta già aperta? É bene però fare molta attenzione con il gelato confezionato ed evitare comportamenti che possano deteriorarlo al punto tale di farci stare malissimo. Scopriamo insieme qual è l’errore comune da non commettere.

Gelato confezionato: rischi di stare molto male, se commetti questo errore comune

Se ci troviamo al supermercato e abbiamo intenzione di acquistare il gelato, potremmo non avere a portata di mano la borsa termica per conservarlo durante la nostra spesa. É bene dunque metterlo nel carrello proprio all’ultimo momento per evitare che che inizi il processo di decongelamento.

Quando inizia a sciogliersi si forma la cosiddetta brina per il forte sbalzo di temperatura che comincerà a degradare la consistenza del nostro alimento preferito. E cosa si fa di solito a casa se il gelato si scongela un po’? Se il gelato non è finito e vogliamo gustarlo la volta successiva, solitamente ricongeliamo il gelato. Ecco questo è l’errore peggiore che potremmo fare!

Se la vaschetta o lo stecco confezionato aperto poi viene ricongelato vicino ad alimenti che puzzano, potrebbe essere contaminato. In aggiunta, potresti stare davvero malissimo perché quando il gelato si scioglie un po’, quella é la dimora perfetta di molti batteri. La listeria é il battere che poi ingeriremo quando andremo a rimangiare il nostro gelato.

Le conseguenze potrebbero essere pesanti quali nausea, diarrea, vomito e mal di testa: i sintomi tipici dell’intossicazione alimentare. Fai molta attenzione dunque se vuoi gustarti la tua prelibatezza in completa serenità.

