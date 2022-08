Coaguli di sangue | Questo sintomo sciocco può salvarti la vita: attenzione

Sarà anche un sintomo sciocco e superficiale ma potrebbe salvarti la vita! Fai molta attenzione e ascolta il tuo corpo.

I coaguli del sangue possono dare un sintomo che sottovalutiamo facilmente. Fai molta attenzione e ascolta bene il tuo corpo: potrebbe salvarti la vita.

I coaguli del sangue sono formazioni semisolide del sangue che fuoriesce dai vasi sanguigni. Questo processo di verifica in presenza di ferite o tagli e possono formarsi nelle arterie o nelle vene del nostro corpo.

Attraverso la circolazione del sangue le arterie trasportano ossigeno dal cuore a tutte le cellule, se si forma un coagulo l’ossigeno non raggiunge i nostri organi e compromette seriamente la nostra salute.

Le vene effettuano il processo inverso e portano ossigeno verso il cuore, perciò é molto importante fare massima attenzione e non sottovalutare i sintomi. In tutti i casi, il sintomo é il segnale che il nostro corpo ha per dirci che qualcosa non va. Vediamo insieme qual é quello più sciocco ma più pericoloso.

Coaguli di sangue: ascolta il tuo corpo, quel sintomo non è da sottovalutare

Nelle gambe e nelle braccia possono comparire gonfiori e aree dolorose nelle quali avvertiamo una sensazione di caldo. Come si vede nelle foto qui sopra e come indicato dal sito autorevole Greenme.it, i coaguli possono essere evidenti nel caso di vene gonfie e dolorose che sollevano la pelle e sono molto evidenti.

Occorre fare molta attenzione però se in quelle aree avvertiamo la sensazione di prurito. Probabilmente sottovaluteremo il prurito, imputandolo ad altre cause invece potrebbe essere il sintomo di una trombosi in agguato.

Si tratta di un segnale sciocco ma potrebbe salvarci la vita, se non lo ignoriamo. Se al prurito sono accompagnati altri sintomi come crampi alle gambe, arrossamenti, edemi o vertigini è il caso di rivolgersi immediatamente al medico o recarsi al pronto soccorso.

In caso di accertamenti approfonditi il primo esame a cui ci si sottoporrà sarà l’ecodoppler. Si tratta di una ecografia che esplora ed esamina i vasi sanguigni arteriosi e venosi, per escludere o diagnosticare in tempo la patologia in atto.

