Test logica Cervelloni | Mangi geometria a colazione? Allora puoi provarci

Se la geometria per te non ha segreti, puoi provare a risolvere questo test logica. Altrimenti mettiti alla prova e sorprendi tutti.

Se mangi geometria a colazione, puoi restare. Se invece la odi, resta lo stesso e dimostra a tutti che non sei una schiappa! Sei pronto per cimentarti in questo test logica per cervelloni?

Ecco per te un esempio per metterti alla prova. Con questo giochetto potrai dimostrare che sei davvero il migliore, ma occhio al tempo perché dovrai cronometrarti. Prenditi tutti i secondi che vuoi, ma poi scoprirai alla fine il tuo livello.

Praticamente tutti amano trascorrere il proprio tempo libero divertendosi nella risoluzione degli indovinelli. È arrivato il momento anche per te di provarci! Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un indovinello può ricorrere a scorciatoie o trucchetti per trovare la soluzione. La nostra mente è una vera palestra da allenare anche quotidianamente. Gli indovinelli e i test di logica sono un passatempo poco impegnativo, ma possono diventare veri rompicapo.

Sei pronto? Prendi un cronometro o utilizza la funzione del tuo cellulare per poter verificare quanto tempo ci hai messo. La domanda del test logica è semplicissima: osserva bene la figura in alto, riesci a dividerla in 4 parti uguali? Provaci subito!

La soluzione del test logica per cervelloni

Qui sopra potrai sbirciare la soluzione: la forma geometrica è stata divisa in 4 forme uguali. Probabilmente hai trovato la risposta giusta dopo qualche tentativo, ma quanto tempo hai impiegato?

Vediamo il tuo livello. Se per risolvere il test geometrico ci hai messo:

dai 15 ai 10 secondi: LIVELLO SCHIAPPA – Forse la geometria non è poi così tanto il tuo forte

– Forse la geometria non è poi così tanto il tuo forte dai 10 ai 5 secondi: LIVELLO POTREI FARE MEGLIO – Sei in gamba e potresti diventare anche più veloce

– Sei in gamba e potresti diventare anche più veloce 5 o meno di 5 secondi: LIVELLO CERVELLONE – Sei geniale, hai una mente brillante e puoi sfidare chiunque

Ora che conosci il livello raggiunto, potrai cimentarti in altri test per migliorare le tue prestazioni. Come in una vera palestra, allenamento dopo allenamento il nostro cervello diventa duttile e si scatenano curiosità e voglia di migliorare le proprie prestazioni.

