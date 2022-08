Rfi: società, ‘a lavoro per ripresa circolazione treni su Passante di Milano’

Milano, 6 ago. (Adnkronos) – Rete ferroviaria italiana, “in seguito all’esito del dissequestro operato dalla autorità giudiziaria, è già al lavoro per consentire una rapida ripresa della circolazione dei treni sul Passante di Milano”. Il gestore della rete “offre la più ampia disponibilità, come auspicato e suggerito dalla procura, e come avvenuto fin dalle segnalazioni di Trenord dei primi di luglio, a proseguire in modo congiunto gli approfondimenti e i rilievi già fatti sull’infrastruttura e sul materiale rotabile al fine di un ritorno progressivo alla normalità”.