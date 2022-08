Oroscopo Branko del 7 agosto: ottima domenica in famiglia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarai traboccante di creatività. Fai una campagna per tuo conto e lascia che i tuoi sentimenti esplorino un terreno sconosciuto. Apriti all’amore. Continua la tua salita verso la vetta. Riserva del tempo per condividere con i tuoi buoni amici i tuoi sogni o progetti per il futuro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ora sentirai la curiosità e il desiderio di indagare ulteriormente sul psichico, lo spirituale. Gli studi di metafisica e di scienze occulte richiamano la vostra attenzione. Una persona molto vicina a te ti fornirà i mezzi di cui hai bisogno per svilupparti in questo affascinante campo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ora ci sono sorprese molto favorevoli ed eccitanti in amore. La tua personalità grande e calda ti porterà a fare nuove amicizie oggi. Sarai nel posto giusto al momento giusto. Approfitta degli aspetti positivi se vuoi avere successo professionalmente o negli affari.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi sarai incline a traboccare di attenzioni verso qualcuno che non lo apprezza o non lo merita. Sii più realista perché oggi la ragione deve regnare sul cuore, se vuoi essere rispettato e ammirato. Non chiedere ciò che non possono darti. Per favore prima te stesso. Siate felici.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Leo, oggi per caso avrai molta sfortuna, è meglio che tu non giochi affatto. Ma oggi si offrono soluzioni, disposizioni legali e, soprattutto, condizioni di lavoro. Ti sentirai bene ad aiutare gli altri, avrai buone ricompense. Per amore, capirai cosa devi fare per mantenere un buon rapporto con un’altra persona. Hai molta energia e farai più cose contemporaneamente, non vorrai fermarti. In salute, giorni di chiarezza intuitiva, scoprirai che le cose non sono come sembrano.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Dovrai avere tenacia per raggiungere i tuoi obiettivi in ​​Vergine , ma puoi farcela. La situazione migliora e le tue risorse economiche e il tuo lavoro si muovono più velocemente. Potresti voler viaggiare per vedere alcune persone che sono lontane. In amore, capisci che parte della colpa è tua, sei sulla via della riconciliazione. Anche se oggi non sei di buon umore, cerca di controllarti per evitare problemi. Aratri la tua salute, trascorrerai più tempo a prenderti cura della tua immagine, ti sentirai meglio fisicamente e mentalmente.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Bilancia, oggi sarai una persona essenziale al lavoro, cerca di essere all’altezza. Vai a pensare a un’azienda di famiglia che darà risultati. Definisci le responsabilità. Per il tuo amore, dirai a qualcuno quello che pensi e ti sentirai benissimo con te stesso. Considera tutto oggettivamente. Non incolpare la fortuna, il destino o altri. Ti sentirai molto attivo ed eccitato, sei in un momento di progresso. Sei in cattive condizioni di salute, cerca di prenderti più cura di te stesso, lo apprezzerai.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Scorpione, ti sembrerà che i tuoi sforzi oggi siano di scarsa utilità, ma lo saranno dopo. Non lasciarti trasportare da impulsi negativi o pensare che il tuo lavoro sia in pericolo. I tuoi amici sapranno che possono fidarsi di te, stai mostrando molto. Con amore, prenditi una pausa dalla tua carriera e dai la priorità a ciò che è veramente importante. È un giorno per goderti i tuoi hobby e dimenticare le responsabilità. Per il bene della tua salute, cerca di trovare un momento di tranquillità e svago, devi disconnetterti.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Fai attenzione Sagittario , l’economia e il lavoro possono darti lo spavento occasionale, ma puoi risolverlo. Ci sono entrate in diversi modi, anche casuali, gioca un po’ per ogni evenienza. Saprai come valorizzare le persone intorno a te e farle sentire bene. Innamorato, non lasciare che sia un atto di rabbia che ti fa prendere decisioni. Nella tua salute, le tue condizioni fisiche non saranno un problema, ma non smettere di prenderti cura di te stesso. Vorresti fare qualcosa di positivo per gli altri, dare sfogo alle tue preoccupazioni. Qualcuno del tuo ambiente immediato richiederà la tua comprensione e il tuo aiuto per uscire da una situazione abbastanza complessa. Non dovresti fare troppe domande per ora e solo ascoltare e dare una mano. Amore : le stelle portano un clima piacevole nella tua relazione. Soldi : se hai intenzione di acquistare una proprietà, oggi è il giorno. Lavoro : oggi raggiungi i tuoi obiettivi professionali. Salute : molto più rilassato con problemi di salute, un buon segno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Al lavoro non puoi essere d’accordo con i tuoi colleghi, stai attento Capricorno . Controlla la tua posta perché avrai soldi che non ti aspettavi, vedrai come sono sistemate le cose e tutto si risolve. Sarai molto fortunato in amore, potrai incontrare qualcuno. Qualcuno ha torto ma se mantieni la comunicazione tutto può essere risolto. A poco a poco le cose miglioreranno, non lasciarti sopraffare, rilassati. In salute, ti sentirai molto bene sia fisicamente che psicologicamente, goditela. Controlla la tua ansia. Abituati a saper aspettare, accettare le delusioni e goderti i trionfi. Non fare troppo affidamento sulle opinioni degli altri per prendere le tue decisioni e, soprattutto, essere te stesso. Presto inizierai a raccogliere i frutti. Amore : vita familiare tranquilla. Denaro : scoprirai nuovi modi per ottenere denaro. Lavoro : Situazioni molto divertenti nel suo lavoro. Salute : moderazione con il consumo di alcol e tabacco.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Al lavoro otterrai riconoscimenti e privilegi, è un ottimo momento Acquario . Lanciati alla conquista di orizzonti che ti danno i soldi e la stabilità che stai cercando. Cerca di evitare di essere gravato da responsabilità che non ti appartengono. Innamorati, forse nel pomeriggio avrete qualche sorpresa che potrà sconcertarvi favorevolmente. Tutti i difetti degli altri possono colpirti di più oggi, cerca di calmarti. In salute, il tuo corpo ti chiede più riposo per recuperare, tienilo a mente. La tua famiglia è il pilastro per te e rimarrai molto vicino, come sempre. Ti rivolgerai presto a loro per un consiglio su una questione complessa. Analizza attentamente le sue parole e valuta i diversi punti di vista. Ti sarà molto utile. Amore : otterrai la fiducia di un nuovo amico. Denaro : in economia, diffida dei soldi facili. Lavoro : Buon giorno per chiedere un aumento di stipendio. Salute : dovresti sottoporti a un controllo medico.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In futuro scoprirai che se continuerai a seminare non te ne pentirai. Ora potresti non vedere la luce in aree come il lavoro, ma non dovresti gettare la spugna in nessun caso, perché il meglio deve ancora venire. Cerca di sfruttare al meglio tutto ciò che hai. Amore : nella tua relazione affettiva, sii più generoso. Denaro : sii pratico quando le spese ti sopraffanno. Lavoro : il tuo equilibrio ti aprirà molte porte al lavoro. Salute : tendenza a cadere o inciampare, attenzione al calcio.

