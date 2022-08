Melinda French Gates ha già venduto un miliardo di dollari in azioni ottenute dal divorzio

Dopo il divorzio dell’anno scorso, Melinda French Gates ha ottenuto dall’ex marito, Bill Gates, 6,3 miliardi di dollari di azioni di varie società. French Gates ha già venduto quasi un quarto di quell’importo.

Secondo la revisione di Forbes dei documenti depositati alla Securities and Exchange Commission (Sec, equivalente americano della Consob), da dicembre 2021 French Gates da ha venduto azioni per un valore lordo di circa 1,44 miliardi di dollari. Alla fine dello scorso anno, ha ceduto titoli del rivenditore di automobili AutoNation per una cifra stimata di 429 milioni di dollari, rimanendo nella società con una partecipazione del 4%. Più o meno nello stesso periodo ha venduto circa 468 milioni di dollari di azioni della Canadian National Railway e 3,6 milioni di dollari di azioni Coca-Cola Femsa. Nella sua vendita più recente, che è stata segnalata a luglio, ha venduto altri 4,63 milioni di azioni della Canadian National Railway per 538 milioni di dollari. Ora possiede il 2,2% dell’impresa ferroviaria, rispetto al precedente 3,3%.

Gli investimenti di French Gates attraverso Pivotal

Un rappresentante di Pivotal Ventures, la società di investimento di French Gates, non ha risposto a una richiesta di commento di Forbes sulle vendite di azioni di Melinda.

Non è chiaro cosa farà French Gates con questo contante. Il Wall Street Journal ha riferito all’inizio di quest’anno che French Gates non sta più destinando la maggior parte della sua ricchezza alla Gates Foundation, l’omonima fondazione che lei e Bill hanno costituito nel 2000, di cui rimane co-presidente. È possibile che parte del denaro vada a Pivotal, che si descrive come società di “investimenti, partnership e advocacy ad alto impatto”. Quest’anno, Pivotal ha partecipato a un round di Serie B da 53 milioni di dollari per Ellevest, una piattaforma di robo-investitori incentrata sulle donne, aggiungendo un nuovo investimento a quello fatto nel 2019. La società è diventata anche un socio delle società di venture capital Magnify Capital e Chingona Ventures.

Bill Gates trasferisce 6,5 miliardi alla Foundation

French Gates ha riaffermato il suo impegno a donare la maggior parte della sua fortuna nella sua lettera per Giving Pledge, che ha aggiornato alla fine dello scorso anno. “Riconosco l’assurdità di tanta ricchezza concentrata nelle mani di una sola persona, e credo che l’unica cosa responsabile da fare con una fortuna di queste dimensioni sia distribuirla, nel modo più ponderato e con il massimo impatto possibile”, ha scritto.

Bill Gates, da parte sua, sta raddoppiando le donazioni della sua fortuna. Il mese scorso ha trasferito quasi 6,5 miliardi di dollari di azioni della Canadian National Railway e del produttore di attrezzature agricole Deere & Co. alla Gates Foundation. Tutto ciò è parte di un nuovo impegno da 20 miliardi di dollari annunciato a luglio per la fondazione.

L’articolo Melinda French Gates ha già venduto un miliardo di dollari in azioni ottenute dal divorzio è tratto da Forbes Italia.