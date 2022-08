Claudio Amendola, secondo matrimonio finito | Marina, la famosissima prima moglie era…

L’amatissimo attore de I Cesaroni sta vivendo un momento durissimo. Per Claudio Amendola, però, non è la prima volta: ecco chi è la prima moglie

Amatissimo attore, Claudio Amendola si è fatto conoscere soprattutto per aver interpretato Giulio Cesaroni nella famosissima fiction di Canale5. In questo ruolo, ha tenuto compagnia a tutti gli italiani per tantissimi anni, fino alla sua definitiva chiusura nel 2014. Nel corso degli anni, però, ha lavorato tantissimo, in lungo e in largo: in ogni suo ruolo, si è fatto apprezzare.

Nelle ultime ore, però, su Claudio Amendola è uscita una delle peggiori notizie: sembra che il suo matrimonio con Francesca Neri sia finito. Per lui non è però la prima volta: ecco chi era la prima moglie.

Claudio Amendola, chi è la prima moglie

È una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni, quella composta da Claudio Amendola e Francesca Neri. Amati molto per la loro solidità, sembra che nelle ultime ore i due abbiano deciso di lasciarsi definitivamente dopo venticinque anni d’amore. Sempre secondo queste voci, sembra che Amendola abbia già svuotato la casa di famiglia delle sue cose: ad insospettire sono i continui andirivieni dell’attore dalla casa di famiglia verso una nuova.

I due si sono conosciuti nel 1997 sul set di “Le mani forti”, fidanzandosi subito e sposandosi nel 2010 a New York. Insieme hanno anche un figlio, Rocco, nato nel 1999. Prima di lei, però, Claudio Amendola ha anche avuto un’altra moglie, Marina Grande. I due si sono conosciuti e sposati nel 1983 e dal loro amore sono nate due figlie: Alessia, nel 1984 e Giulia, nel 1989. Dopo soli dieci anni di matrimonio, però, il loro amore è finito e i due si sono separati.

Quando si sono sposati, Marina era addirittura minorenne: aveva diciassette anni. Per questo amore ha quindi sfidato tutte le polemiche ma, dopo dieci anni, la luce si è definitivamente spenta. Dopo il divorzio, di lei si è sempre saputo molto poco. Doppiatrice apprezzatissima e punto di riferimento del settore, non ha nessun profilo sui social network ed è molto difficile reperirne informazioni. Oggi lavora come produttrice cinematografica e, nella sua carriera, ha vinto anche il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista per l’interpretazione di Helena in Carne Tremula, di Pedro Almodovar.

Oggi, quindi, sembra che Claudio Amendola sia sull’orlo del suo secondo divorzio. Non sono però ancora arrivate conferme da parte dell’attore o della moglie: non resta che attendere.

