Antonella Elia, un errore assurdo | “Ho pianto come una fontana!”: sgridata in diretta

Colpo basso ad Antonella Elia: la presa di posizione le è costata carissima, ecco tutta la verità sul suo passato.

Dopo le recenti polemiche sulla vita privata della showgirl Antonella Elia, emerge un nuovo retroscena circa il suo passato. Nelle scorse settimane insistenti rumors hanno dato adito a numerose ipotesi circa il futuro matrimonio della soubrette, che dovrebbe unirla ufficialmente al fidanzato Pietro Delle Piane. Tale eventualità, poi smentita ad opera di un’amica della coppia, resta ancora nel limbo delle incognite: finora i diretti interessati non hanno fornito date, né sfatato i pettegolezzi in rete.

I due hanno partecipato in coppia al format “Temptation Island“, esperienza che ha messo a nudo molte fragilità di Antonella. Nonostante i trascorsi burrascosi durante il programma, la coppia è uscita a mani intrecciate: le gelosie e le insicurezze personali per la showgirl sono poca cosa, se si tiene conto dei suoi trascorsi personali ed emotivi…

Antonella Elia: gli esordi sono stati un grosso scoglio per lei

La bionda peperina della TV ha perso i genitori in giovane età: dopo il prematuro decesso della madre, il padre è venuto a mancare quando Antonella Elia si affacciava alle porte dell’adolescenza. Forse è per questa ragione che la showgirl agli esordi si è affidata con fiducia ai suoi primi anfitrioni nel mondo dello spettacolo. Prima nelle mani di Corrado, con cui ha esordito nel 1990 nel programma “La Corrida”. Il bonario conduttore le ha consigliato all’epoca del suo battesimo televisivo di recitare la parte della “scema“: questa sarebbe stata a suo avviso la chiave per il suo successo. Antonella Elia valuta a posteriori tale dritta nel programma “Le Belve”: “Gli ho dato retta. Assolutamente sì, ho seguito il suo consiglio. Voleva dire che se facevo la seria e l’intellettuale perdevo qualsiasi credibilità. Corrado è stato il mio pigmalione e credo ciecamente a quanto mi disse 30 anni fa…“.

La soubrette ha applicato lo stesso modus operandi durante la lunga esperienza con il mattatore Mike Bongiorno nel format “La Ruota della Fortuna” ma, durante una diretta, la sua leggerezza le è costata carissima. Durante una delle puntate una concorrente vinse una pelliccia messa in palio dallo sponsor del quiz, e Antonella Elia di sua iniziativa si complimentò con lei per la scelta. La soubrette ha sempre sposato con entusiasmo la causa animalista, ma il rodato conduttore andò su tutte le furie. “Senti Antonella, sei pagata fior di milioni, non puoi venire qui a sfottere lo sponsor!“, la bacchettò severamente Mike Bongiorno. “Se tu non sei d’accordo non lo dici, la signora può dire quello che vuole ma tu no! Non siamo imbecilli! Si può essere più stron*i? Io una così la caccerei anche subito!“.

Antonella Elia ricorda Mike a distanza d’anni

A distanza di anni dalla morte del conduttore, Antonella Elia rammenta così la veemente strigliata in diretta: “Mike era un intemperante come me, si è arrabbiato, io mi sono messa a piangere come una fontana, mi ero risentita che un altro dei miei papà artistici mi avesse offeso. Lui mi ha abbracciato e baciato e detto ‘Suvvia, che ci sarà del male a dirti che sei rinc*glionita?“. Davanti a Francesca Fagnani la showgirl ha ammesso di non essersi lasciata in buoni rapporti con Mike Bongiorno, sino al giorno della sua dipartita. Forse, nonostante la severità del conduttore, questo rimarrà uno dei suoi rimpianti più cocenti…

