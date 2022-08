Alfonso Signorini non si ferma più | L’annuncio scatena il panico: farà scoppiare il finimondo

Il conduttore del GF VIP non ha alcuna intenzione di fermarsi a Giovanni Ciacci. L’annuncio è incredibile: ecco chi vuole nella casa

Non ha alcuna intenzione di mantenersi dentro le linee, Alfonso Signorini. Dopo il GF VIP scoppiettante dell’anno scorso, in cui il triangolo amoroso tra Delia, Alex e Soleil ha dominato praticamente per tutta l’edizione, per l’anno prossimo ha in programma grandi colpi di scena.

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Giovanni Ciacci come concorrente per sensibilizzare sulla sieropositività, Alfonso Signorini ha in serbo un’altra genialata. L’ha detto proprio durante un’intervista: si scatenerà il delirio.

Alfonso Signorini senza limiti: lo vuole in casa

Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, è pronto per iniziare il GF VIP 7. Nel corso delle ultime settimane si è divertito a lasciare indizi e spunti, per provare a capire chi siano i concorrenti. L’unico ufficiale e da lui confermato è Giovanni Ciacci, lo stylist che entra nel loft di Cinecittà per sensibilizzare su un tema a lui caro: la sieropositività. Per farlo entrare, Signorini ha dovuto modificare le regole del reality show, che impedivano a una persona sieropositiva di parteciparvi. Secondo il conduttore, queste regole sono del tutto incoerenti con il periodo storico che stiamo vivendo e, dopo un braccio di ferro, ha ottenuto il sì.

Durante l’intervista per Libero Quotidiano, Alfonso Signorini ha parlato a lungo della propria vita e della propria persona. Nonostante oggi si ritenga un privilegiato, nella vita ha sofferto anche lui le discriminazioni. “I pregiudizi sull’omosessualità sono superati? Be’, dipende da dove nasci e con chi ti accompagni” ha poi detto, riferendosi al fatto che nelle piccole realtà è ancora difficile. A proposito di battaglie LGBTQI+, Alfonso Signorini ha le idee chiare: parlarne deve essere necessario, poiché è urgente e attuale.

“No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Rai2 in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso” ha ammesso durante l’intervista. Alfonso Signorini, infatti, è incuriosito dalle loro vite e dalle loro scelte. Dopo questa riflessione, però, sgancia la bomba: “È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF“. Impossibile capire a chi si riferisca, ma una cosa è certa: la redazione del Grande Fratello sta facendo trattative per avere in casa una persona transessuale. Altro colpaccio, quindi, per il reality show, che raccoglie su di sé ulteriore curiosità e attesa.

