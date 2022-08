oroscopo-della-settimana-di-paolo-fox:-le-stelle-dal-giorno-8-al-14-agosto

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) –In questi giorni state cercando nuove emozioni e nuovi amori. Nei prossimi giorni saranno proprio favoriti i nuovi incontri ed i nuovi amori che vi faranno dimenticare la monotonia, che voi tanto odiate, di un vecchio rapporto di coppia. Durante questa settimana le stelle vi guideranno anche per quanto riguarda la salute ed il lavoro: durante la scorsa settimana avete infatti accusato qualche acciacco e qualche problemino lavorativo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ottime notizie per voi nati sotto il segno del Toro: questa settimana infatti avrete dalla vostra parte tantissima energia dopo un periodo decisamente da dimenticare. Le cose tenderanno a migliorare sempre di più nell’arco della settimana prossima. Anche sul lavoro le cose vanno a gonfie vele ma pensate a regalarvi ora una bella vacanza. In amore evitate gli scontri con il partner.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Questa settimana per voi sarà una settimana da dimenticare o comunque che vi farà rimpiangere quella passata. I dissapori riguarderanno soprattutto il rapporto con il partner o con gli amici che potrebbero ferirvi nei sentimenti. Se da poco avete trovato un nuovo amore è ancora un po’ perplesso.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Questa settimana per voi amici del Cancro è contraddistinta da qualche tensione che si avrà soprattutto in questa giornata di domenica. Per quanto riguarda il lavoro invece dovete ancora sistemare un progetto, soprattutto se lavorate in gruppo. In questo caldo mese di agosto le energie stanno iniziando a diminuire: regalatevi una vacanza!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – L’oroscopo di questa settimana vi farà volare in tutti i sensi, sia per quanto riguarda l’amore che la salute che il lavoro. Potrebbe addirittura nascere un sentimento all’improvviso Un oroscopo scoppiettante in tutti i sensi dunque quello di questa settimana.

Vergine (23 agosto-22 settembre) –Cercate di essere meno perfezionisti così si attenueranno anche le discussioni in famiglia e con gli amici. Tutte queste discussioni poi vi porteranno acciacchi sia allo stomaco che all’intestino per cui rilassatevi e organizzate una vacanza!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Durante questa settimana vi sentite un po’ messi da parte e a voi questa cosa proprio non va giù dal momento che siete il segno che più di tutti nello zodiaco predilige la vanità e l’attenzione su di voi. Per quanto riguarda il lavoro fino ad ora non è stato un anno facile ma adesso è tempo di pensare solo alle vacanze!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Questa settimana per voi non sarà da ricordare soprattutto perché siete un po’ sottotono e non avete voglia di fare nulla. Cercate di rilassarvi però anche con la mente e di non pensare a tutti i problemi che vi stanno assillando. In amore e nel lavoro le tensioni si allieveranno a partire da Ferragosto.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’anno appena trascorso è stato segnato per voi amici del Sagittario da una grande mole di lavoro che ha sottratto tempo alle vostre esperienze esistenziali. Dopo aver lavorato tanto adesso rivolete i vostri spazi per vivere nuove emozioni. Quindi staccate la spina e pensate a divertirvi!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Questa settimana sarà per voi importante dal punto di vista dei traguardi da raggiungere che, finalmente, saranno conquistati. In amore tutto procede bene così per il lavoro. Anche la fortuna tornerà a sorridervi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Questa settimana avete la mente confusa da mille e più pensieri cari amici dell’Acquario. Vi sentite come in trappola e costretti a fare cose che in realtà non vorreste fare. Purtroppo per voi il prossimo autunno sarà molto faticoso per cui ora rilassatevi e cercate di prepararvi psicologicamente a quello che vi aspetta.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Durante l’arco di questa settimana vi sentirete particolarmente sotto pressione soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa. Nonostante ciò andrà comunque meglio rispetto ai giorni appena trascorsi. Attenti agli ex!

