oroscopo-della-settimana-di-branko:-le-stelle-dal-giorno-8-al-14-agosto

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Cinque stelle per i nativi dell’Ariete. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana ottima. Felicità anche per i cuori solitari del segno, non mancano incontri passionali, romantici, ma anche seri. Venere e Marte vi aiutano a risolvere certe questioni di carattere sentimentale e pratico. Agosto inizia con la Luna Calante in Toro, un influsso che porta sicurezza nella vostra vita. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dell’Acquario.

Toro – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi aspetta una settimana molto buona. Chi deve fare gli esami nel periodo di Ferragosto dovrà affrontare una Luna severa in Scorpione, ma severo sarà anche l’Ultimo quarto nel vostro spazio zodiacale. È la fase che chiude una stagione lavorativa, chiarisce oppure complica di più i rapporti con l’ambiente di lavoro e la famiglia. Se avete la sensazione di essere diventati un po’ vecchi per colpa di Saturno, ritrovate il romanticismo sepolto dentro di voi. Favoriti gli incontri con i nativi del Cancro.

Gemelli – Tre stelle per i nativi dei Gemelli. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana buona. Nel vostro cielo astrologico ci sono transiti critici per gli affari di cuore, ma utili per la famiglia, la sistemazione dei figli, per organizzare le vacanze estive. Martedì 3 agosto si presenta un colpo di fulmine, tutto merito della Luna nel vostro segno. Sarete proprio voi a perdere la testa. In salute, tenete sotto controllo lo stomaco e i reni. Per l’uomo Gemelli sono favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Leone, per la donna Gemelli, invece, i nativi della Bilancia.

Cancro – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi aspetta una settimana ottima. Giornate davvero bellissime, non mancano occasioni di successo e di affari. Mercurio tiene vivi i contatti con l’ambiente vicino e anche con le persone lontane, che aiutano anche a programmare le iniziative del prossimo autunno. Le vostre vacanze saranno sì d’amore, ma anche di lavoro. Favoriti gli incontri con i nativi della Vergine.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Tre stelle per i nativi del Leone. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana buona. Mercurio sarà a lungo positivo nel segno del Leone e si occuperà del lavoro e del denaro, dei viaggi e delle questioni scritte, dei parenti stretti e dei figli adolescenti. Grazie a questo pianeta, potete tranquillamente coltivare ambiziosi progetti professionali. Se c’è qualcosa da concludere, la Luna che apre il mese di agosto è davvero perfetta e favorisce le collaborazioni. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Leone.

Vergine – Cinque stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi aspetta una settimana ottima. Avete un cielo simpatico, intenso per il lavoro e leggere per l’amore. Tuttavia, c’è da dire che siete delle persone speciali, quando si tratta di complicare cose che complicate non sono. Infatti, avrete qualcosa da ridire nelle giornate di martedì 3 e mercoledì 4 agosto, solo perché nel cielo ci sarà una Luna nervosa. Dovete sentirvi amati e credere nelle persone che vi vogliono davvero bene. La vita è fatta anche di colpi di scena, trasformazioni in arrivo. Favoriti gli incontri con i nativi dell’Ariete, del Toro e della Bilancia.

Bilancia – Quattro stelle per i nativi della Bilancia. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana molto buona. Mercurio in Leone semplifica gli affari immobiliari. Ritornare alle proprietà è quasi un obbligo, adesso avete di nuovo Giove con Saturno in Acquario, transito che vi seguirà fino alla fine del 2021, quindi dovrete anche accettare i ritardi nelle consegne. Ciò che conta è avere i soldi. In amore, niente di che in questa prima settimana di agosto, ma la Luna saprà sorprendervi. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Gemelli e dell’Acquario.

Scorpione – Tre stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi aspetta una settimana buona. All’uomo Scorpione potrebbero accadere spiacevoli situazioni. Le donne Scorpione, invece, devono essere prudenti con la Luna Ultimo quarto in Toro, martedì 3 agosto. Dovete fare attenzione alla salute, alle collaborazioni e alle associazioni. Meglio il matrimonio o i rapporti di coppia di vecchia data. Cercate di non cadere in un amore intellettuale, voi avete bisogno di fisicità. Favoriti gli incontri con i nativi dell’Ariete.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Tre stelle per i nativi del Sagittario. Secondo l’oroscopo di Branko vi aspetta una settimana buona. Nel cielo astrologico ci sono transiti che rovinano la calda atmosfera che creano Mercurio in Leone e Giove e Saturno nel cielo dell’Acquario. Situazione più favorevole per i più giovani del segno e per i single. Le coppie sposate devono fare in modo che la noia non aggredisca il matrimonio. Per eliminare questo pericolo, basta organizzare una vacanza da separati. Da lunedì 2 a mercoledì 4 agosto la Luna in Gemelli sarà antipatica anche per la forma fisica. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno della Vergine.

Capricorno – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi attende una settimana ottima. Situazione interessante per coloro che cercano ancora l’anima gemella; magnifica anche la vita matrimoniale. Il cielo è privo di pianeti in aspetto negativo. Situazioni simili capitano raramente e durano poco: Venere, per esempio, resta in Vergine fino al 16 agosto, Marte, invece, resta in quel segno fino al 14 settembre. Mercurio vi aiuta a sfornare grandi idee nel settore del lavoro e degli affari. Favoriti gli incontri con i nativi del Leone.

Acquario – Quattro stelle per i nativi dell’Acquario. Secondo l’oroscopo di Branko vi aspetta una settimana molto buona. Per la vostra gioia, il transito di Mercurio è superveloce, l’11 agosto sarà già nel segno della Vergine. Ci sono dubbi nei rapporti professionali, ma Saturno e Giove vi proteggono. Questo è il momento di pensare alle vacanze, staccare dalle solite discussioni, i soliti ambienti. Fatelo per la vostra serenità. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno della Bilancia.

Pesci – Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi attende una settimana buona. Mercurio in Leone porta fortuna e positività nel settore professionale e sa suggerire la strategia giusta per affrontare i superiori, per chiedere avanzamenti e gratifiche finanziarie. La Luna Ultimo quarto in Toro, domenica 1° agosto, si occupa degli affari e diventa, invece, ottima per l’amore e preziosa per la famiglia il 4 agosto. Per il bene della vostra salute, fate un po’ di ginnastica leggera, ascoltate musica. Favoriti gli incontri con i nativi del Leone.

