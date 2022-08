Oroscopo Barbanera di sabato 6 agosto: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Riflettori puntati sul fronte economico. Non potendo contare sul caso a favore, meglio evitare le operazioni finanziarie che comportano rischi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Qualche imprevisto mette a soqquadro i piani per la giornata. Accettate di buon grado il cambiamento e riorganizzate le strategie.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Probabilmente siete così presi dal lavoro o dallo studio, che i divertimenti oggi segnano il passo. Vietato sbuffare, le vacanze sono vicine.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Su con la vita, oggi che la Luna in Scorpione acuisce il vostro sesto senso. Laddove la ragione non collabora, ci arrivate facilmente con l’intuito.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Rasserenate l’atmosfera restando concentrati sul “qui ed ora”, affrontando le questioni man mano che si presentano. Mai fasciarsi la testa prima…

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La Luna in Scorpione promette una buona resa sul lavoro, però pone una condizione: cercate l’accordo con i colleghi e non fate di testa vostra.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Le energie sono latitanti, ma la carriera e la dedizione vi premiano. Gratificatevi con qualche coccola dedicata a migliorare l’immagine e lo spirito.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Gli aspetti lunari disarmonici con il Sole e Urano richiedono un approccio diverso nella professione. Meno impeto e maggiore sicurezza nelle vostre capacità.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Le questioni sentimentali sono confuse, ma a giorni inizierete a vedere uno spiraglio, una luce che vi guiderà con passo sicuro fuori dalla nebbia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Un venerdì energico e produttivo. Preparatevi a fare dei cambiamenti in corso d’opera, ciò che davate per scontato non è detto che lo sia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sdrammatizzate i contrasti nel ménage a due e appianate con il dialogo ogni incomprensione. Indossate qualcosa di azzurro per conciliare il sonno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – A guardare in faccia la realtà, oggi vi aiuta la Luna in Scorpione. Con il suo occhio disincantato, vi mostra tutte le facce della medaglia amore.

