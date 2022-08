manila-nazzaro,-l’ha-scoperto-nel-peggiore-dei-modi:-“beccato-su-instagram!”

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha ricevuto una coltellata alle spalle in piena regola: ecco le radici della sua diffidenza.

Come una novella regina Mida, la reginetta di bellezza Manila Nazzaro tocca con la sua umanità ed empatia ogni contesto televisivo in cui si insinua. Così è stato durante la sua avventura a “Temptation Island” dove, reduce da un divorzio doloroso, ha partecipato con il nuovo compagno Lorenzo Amoruso.

In seguito, durante la sua partecipazione al “GF Vip”, Manila e Lorenzo, seppur a distanza, hanno dato prova di tangibile complicità e immutato amore. Nonostante la showgirl desideri il matrimonio, al contrario di Lorenzo, i due formano coppia fissa da diversi anni, crescendo in concerto i figli di Manila. La conduttrice nasconde però un passato molto dolorose, come ha rivelato in passato alla collega Eleonora Daniele. A “Storie italiane” ha infatti rivelato un segreto scottante che riguarda il suo precedente matrimonio…

Manila Nazzaro affronta la dolorosa evidenza sui social

La prorompente Manila si è unita in primo matrimonio con il calciatore Roberto Cozza, talento peregrinato dal Reggina al Milan, e dal Genoa al Siena. Il loro legame ufficiale è perdurato dal 2005 al 2017, e ha dato vita ai due figli Nicolas e Francesco Pio.

Durante le prime fasi delicatissime della separazione, Manila ha accidentalmente effettuato una scoperta che l’ha lasciata senza fiato: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità…”.

Ha poi proseguito davanti ad Eleonora Daniele: “I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata. Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli…”. Francesco Cozza all’epoca aveva precisato che il legame tra i due era già da tempo compromesso e agli sgoccioli, ma Manila non ha digerito l’esposizione mediatica del nuovo flirt in corso.

In una sorta di analisi postuma sul suo matrimonio, la bella conduttrice aveva ammesso nel 2017: “Ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto… Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me, cresciuta in una famiglia unita. I miei genitori non hanno vissuto la cosa come uno scandalo, sia chiaro, mi sono stati vicini, ma nella storia della mia famiglia nessuno si era mai separato prima…”. Ci auguriamo che la love-story con Lorenzo Amoruso sia l’opportunità perfetta per coltivare il suo sogno di famiglia unita!

The post Manila Nazzaro, l’ha scoperto nel peggiore dei modi: “Beccato su Instagram!” appeared first on Ck12 Giornale.