“Dopo il 9 agosto…”: la profezia di Giuliacci che ribalta il meteo, cosa accadrà

Il meteo cambia ancora volto e lo fa in modo drastico per dare il via a una fase fresca che potrebbe interessare la Penisola dopo il 9 di agosto. Ed è proprio questa la data da segnare in rosso sul calendario secondo le previsioni de il meteoGiuliacci. L’inversione di tendenza per essere più precisi dovrebbe arrivare tra l’8 e l’11 di agosto. In questa fase dovrebbero arrivare delle correnti oceaniche fresche sul nostro Paese che porteranno ad un abbassamento drastico delle temperature.

Ma la vera novità è che queste correnti potrebbero estendersi rapidamente sia al Centro che al Sud. Arriveranno anche le piogge che potrebbero colpire soprattutto il nord Italia tra il 5 e il 15 di agosto. Venerdì sono previsti temporali già su Alpi, Calabria, est della Sicilia, in propagazione venerdì 5 anche su Prealpi, Lazio, Campania, Lucania, Sicilia orientale.

E in questo weekend di fuoco potrebbero arrivare le piogge anche su Alpi, Lazio, Campania, Lucania e Sicilia con un ulteriore abbassamento delle temperature. E il crollo delle massime potrebbe portare i valori registrati di media sulla Penisola sui 30-33 gradi su tutto il territorio nazionale. Insomma bisognerà attendere qualche giorno per capire quale sarà la rapidità dell’inversione di tendenza. Ma gli esperti meteo sono sicuri: arriverà un cambio definitivo dopo la prima decade di agosto.