discovery+-e-hbo-max-diventeranno-un’unica-piattaforma-nel-2023

Hbo Max e Discovery+ diventeranno un unico servizio di streaming il prossimo anno. Ad annunciarlo, è stato David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, alcuni mesi dopo che la fusione di WarnerMedia e Discovery aveva portato le due piattaforme sotto lo stesso tetto.

I fatti chiave

In una videoconferenza sui risultati economici del secondo trimestre, Zaslav ha affermato che la società prevede di creare “un servizio di video on demand integrato”, che metterà assieme “Hbo Max e Discovery in un’unica offerta”.

Il nuovo servizio streaming partirà negli Stati Uniti la prossima estate e nel resto del mondo nel 2024 .

e nel resto del mondo . JB Perrette, amministratore delegato della divisione streaming di Warner Bros. Discovery, ha fatto sapere che gli utenti avranno a disposizione anche un livello di abbonamento gratuito con pubblicità.

L’azienda, ha detto Zaslav, “sosterrà appieno” anche l’uscita dei film nei cinema, invece di renderli disponibili nello stesso momento anche sulle piattaforme streaming e on demand.

La cifra

92,1 milioni. È questo, secondo i dati forniti dalla società, il numero di abbonati totali tra Hbo, Hbo Max e Discovery+. La cifra è superiore di 1,7 milioni a quella del primo trimestre. Per fare un raffronto, Netflix ha 220,67 milioni di abbonati e le piattaforme Disney – Disney+, Hulu e Espn+ – ne hanno in tutto 205 milioni.

Il contesto

WarnerMedia, che in passato è stata di proprietà di AT&T, è stata acquisita da Discovery ad aprile. È nata così Warner Bros. Discovery, che ha messo assieme anche Hbo e Cnn oltre alle reti via cavo di Discovery e al suo servizio di streaming. Zaslav ha dichiarato di volere trovare il modo di risparmiare tre miliardi di dollari per la società appena nata e in soli tre mesi ha imposto molti cambianti significativi. Tra questi, la chiusura del servizio di streaming Cnn+ ad appena un mese dal lancio e la cancellazione del film Batgirl, malgrado i 90 milioni di dollari spesi per la realizzazione.

L’unione di Hbo Max e Discovery+ in un unico servizio streaming non è un’idea nuova: Zaslav e altri dirigenti avevano già lasciato intendere di avere questo piano. La fusione potrebbe permettere di abbattere i costi, ma Zaslav l’ha presentata anche come parte di una strategia per “massimizzare” e “monetizzare” i contenuti, portandoli al pubblico più vasto possibile. Mercoledì 3 agosto, in vista di una conferenza sui risultati economici del secondo trimestre, voci di una drastica ristrutturazione avevano cominciato a circolare. Giovedì, Warner Bros. Discovery ha annunciato che alcuni contenuti della Cnn saranno disponibili su Discovery+ e alcuni contenuti di Discovery+, di Chip e Joanna Gates, approderanno su Hbo Max.

L’articolo Discovery+ e Hbo Max diventeranno un’unica piattaforma nel 2023 è tratto da Forbes Italia.