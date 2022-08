Davide Silvestri | Rivelazione scioccante, trascinato in tribunale

Nel passato di Davide Silvestri c’è una vicenda tremenda, che l’ha portato fino al tribunale. La vicenda è incredibile: ecco cos’è successo

L’ex concorrente del GF VIP, che si è fatto conoscere ed amare per i suoi modi pacati e per la sua correttezza, cela un passato non proprio lineare. Televisivamente nato come modello, si dedica alla carriera d’attore sin dalla giovane età: a soli diciassette anni è uno dei protagonisti di Vivere, su Canale5.

Crescendo, aumentano le sue consapevolezze e le sue passioni, che si ampliano ad attività lontane dal piccolo schermo come il birrificio aperto nel 2018 a Milano. Nel suo passato, però, si cela anche un episodio molto grave: ecco cos’è successo.

Davide Silvestri lo ammette: “Ero un bullo”

Sebbene in giovanissima età avesse intrapreso una solida carriera da attore, negli ultimi anni Davide Silvestri si è allontanato dal piccolo schermo. La sua ultima partecipazione è infatti del 2015, quando partecipa a Squadra Mobile. Prima di quel momento, però, si risale al 2013 con Don Matteo 9, con Terence Hill. Negli ultimi anni, infatti, Davide Silvestri ha scelto la strada dell’imprenditoria: ha aperto un birrificio artigianale a Milano.

Durante un’intervista con Caterina Balivo a “Vieni da Me”, Silvestri ha raccontato di essere molto concentrato sul suo prodotto. “Sono concentrato solo sulla mia birra, che si chiama Lira, come la vecchia valuta italiana” ha dichiarato, mostrandosi estremamente impegnato ed appassionato. Nel 2021, però, si è concesso un ritorno inatteso: ha partecipato al GF VIP, arrivando sino in finale e giocandosi il premio con Jessica Selassié, che poi ha trionfato.

Nel suo passato, però, si cela anche un episodio piuttosto grave. Da piccolo, come lui stesso ammette, faceva parte di un gruppo di bulli che si divertivano a compiere bravate e marachelle. Poco dopo aver intrapreso la carriera di modello, venne indagato per rapina: “Ho fatto, però, una bravata. Non mi hanno arrestato, ma ho subito un processo per una rapina” racconta alla Balivo. Sebbene a suo dire la cosa fosse meno grave di ciò che sembrava, la vicenda sicuramente lo segna ancora oggi.

Oggi, però, Davide Silvestri ha trovato la sua strada. Tra tv a spizzichi e bocconi, birrificio artigianale e altre attività, si considera soddisfatto e realizzato. L’ex gieffino, inoltre, è cugino di Kekko Silvestre dei Modà, del quale è agente: un impegno non da poco, che gli ha però anche consentito di girare con loro l’Italia.

The post Davide Silvestri | Rivelazione scioccante, trascinato in tribunale appeared first on Ck12 Giornale.