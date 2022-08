romina-power,-l’episodio-che-sconvolse-la-sua-vita:-“ha-scoperto-il-tradimento!”

La cantante Romina Power si racconta: porta dentro di sé una ferita mai rimarginata, possibili retroscena dietro al drammatico allontanamento.

La cantante Romina Power ha avuto un percorso di vita piuttosto tortuoso e ricco di emozioni. Celebre figlia d’arte, la performer è stata la storica compagna di Al Bano, la possente voce di Cellino. Sebbene il loro slogan fosse sbandierato da nord a sud con l’evergreen “Felicità”, la coppia si è separata ufficialmente nel 1999, dopo un chiacchierato tira e molla.

Al giornalista e scrittore romano Walter Veltroni, Romina Power ha confessato i suoi più profondi rimpianti, nonché le vicissitudini dolorose del passato. Ha inoltre indugiato sulla fine della relazione con Al Bano Carrisi, con cui il rapporto non si è mai veramente estinto. Scopriamo cos’ha dichiarato.

Romina Power e quella spina nel cuore: “Non smetterò mai di cercarla…”

Il primo lutto pesante vissuto dalla cantante italo-americana fu certamente la dipartita del padre, il celebre Tyrone Power, avvenuta nel 1958. All’epoca Romina aveva solo 7 anni, ma il contraccolpo si è rivelato tremendo. “Mio padre purtroppo mi è stato sottratto troppo presto: la vita ci ha concesso solo pochi anni insieme. I miei genitori si sono divisi quando io ne avevo cinque e sono stata mandata con mia sorella Taryn dalla nonna in Messico che, puntualmente, ci ha messo in un collegio di suore, il Marymount di Cuernavaca. Quindi lo vedevo davvero poco. L’attaccamento c’era sempre. Dalle poche foto che ho di noi insieme, si capisce che c’era un forte feeling tra noi. Poi le letterine, le missive che io gli spedivo e che lui scriveva a me e a mia sorella. Purtroppo è stato nella mia vita un grande vuoto, come un albero a cui siano state tagliate quasi tutte le radici. Se lui fosse vissuto, la mia vita sarebbe stata completamente diversa…”.

Sempre al “Corriere della Sera” la cantante ha raccontato di non aver mai smesso di cercare la figlia Ylenia, scomparsa nei pressi di New Orleans nel 1994. “Se potessi scegliere rivivrei un giorno con Ylenia. Un giorno qualsiasi, con lei… Non smetterò mai di cercarla… In quella città tremenda, New Orleans, ogni anno spariscono tantissime persone. Ovviamente non se ne parla molto, perché tutti hanno paura, non si capisce di cosa. Secondo me lei, come tante altre ragazze, sarà capitata in una di quelle situazioni dalle quali è difficile uscire, è difficile scappare. Non è capitato solo a Ylenia, succede a tante ragazze, purtroppo…”.

Le ragioni dietro alla sparizione e la rottura con Al Bano

Ha poi aggiunto: ” Le mancava un solo esame per laurearsi al King’s College di Londra e le avevano già offerto un posto come insegnante, per quanto era brillante la sua intelligenza. Però ha scoperto un tradimento del fidanzato ed è scappata via. Non voleva più sapere niente…”. Anche la fine del matrimonio con Al Bano ha lasciato l’amaro in bocca, sebbene tra i due permanga un rapporto di stima e affetto: “Ogni rapporto ha una parabola. Niente può durare in eterno, secondo me…”.

