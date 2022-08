Oroscopo Paolo Fox del 5 agosto: amore e lavoro al top questo venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Chiedo ancora un po’ di pazienza ai nati Ariete, perché da ieri tutto è scombinato, forse ci sono stati ritardi, appuntamenti saltati. Se dovevi fare qualcosa, non è andata proprio come tu avresti desiderato. L’Ariete si arrabbia molto quando qualcosa non va, però questa rabbia dura poco. Consiglio sempre a coloro che stanno con una persona del segno, nel caso ci sia un conflitto di far sbollire il nostro, e ripassare 10 minuti dopo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – ari nati sotto il segno del Toro, fino a sabato consiglio di essere un pochino cauti. È strano questo cielo perché, anche se sono tanti anni che guardo le stelle, non ho mai visto un oroscopo così impetuoso. Bisogna ricordare che secondo la tradizione astrologica il toro rappresenta la stabilità e la costanza: quindi i nati del segno, superati i trenta anni, cercano di solito l’amore per la vita, il lavoro fisso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Gemelli mi piace questo cielo, mi piace e mi piacerà ancora di più dalla prossima settimana, quando Venere sarà attiva. Non bisogna pensare che la vita sia solo costrizione e difficoltà. È chiaro che se guardiamo nel dettaglio, c’è sempre qualcosa che non va o per cui possiamo essere preoccupati. Penso ad esempio alle persone che hanno una grande famiglia, tanti parenti: è normale che almeno una di queste non stia bene o abbia bisogno di aiuto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cancro non è la giornata migliore per mettersi a discutere. Ogni tanto ci sono delle strane malinconie, che appaiono all’improvviso. Capita a coloro che tengono dentro molte insoddisfazioni. I nati Cancro non vogliono che sconosciuti possano entrare nella loro privacy, e soprattutto diffondere in giro le proprie insicurezze. Sarà capitato di vivere delle relazioni strane: nel passato di molti c’è stata una chiusura in amore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cari Leone, concentrate la nostra forza su questa giornata, poi avremo nei prossimi giorni qualche piccolo problema da risolvere, più che altro dal punto di vista economico. Molto interessante, lo anticipo, la giornata di domenica, questo il quadro generale. Però poi entriamo nel dettaglio: c’è una simpatia, una persona che ti interessa? Vai avanti, questo di agosto è un cielo importante non solo perché il sole è ancora nel tuo segno zodiacale. Ma anche perché dalla prossima settimana Venere bacia il tuo spazio zodiacale.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Vergine più rigorosi più forti, e direi anche più sollevati… penso a come stavate un mese fa. Adesso c’è più energia, soprattutto questa carica vitale che mi piace, perché le cose stanno tornando più facili da gestire. Ed è chiaro che quelli che hanno avuto un grande problema sanno come risolverlo: hanno meno fastidi, non sentono quasi più di avere una spada di Damocle sulla testa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Bilancia, la luna nel segno regala una bella emotività, ma è sul piano delle emozioni che si gioca anche l’oroscopo dei prossimi mesi. E tu sai di essere una persona particolarmente emotiva. Al punto che quando c’è qualcosa che non va rischi di diventare anche un pochino troppo ansiosa. Bisogna mettere da parte incertezze e scontentezze, facile a dirsi ma non a farsi: le coppie di lunga data è difficile che negli ultimi due mesi non abbiano vissuto qualche dissenso.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Lo Scorpione è governato da Marte e noi sappiamo che Marte in astrologia rappresenta il dominio, il comando, la battaglia! A questo bisogna aggiungere anche che lo Scorpione è un segno molto creativo, non a caso alcuni grandi grandissimi registi (Visconti, Loy, Avati, Falqui, Bellocchio, Verdone) sono del segno dello scorpione, perché uniscono la capacità creativa a quella del comando. Insomma, sanno come farsi rispettare.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sagittario, questa luna è favorevole e solo domenica sarà una giornata strana, ma ne parlerò a tempo debito. Coloro che avevano da tempo una storia ufficiosa vorranno ufficializzarla. Raccomando però sempre di fare il passo secondo la gamba, perché il Sagittario si entusiasma facilmente quando vive un grande amore se c’è un sentimento libero alla base. Non libero di tradire, ovvio, ma libero di lanciarsi in una evoluzione di pensieri positivi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Caro Capricorno non staccarti troppo dalla realtà, anche se ogni tanto è pesante affrontarla. Ogni tanto con il pensiero fuggi e vuoi stare da solo. Pensi di essere circondato da rompiscatole? Probabilmente è così. Però non si può fare finta di nulla: ricorda che tante persone dipendono da te e aspettano una tua risposta. E questo periodo è importante, anche se tu vuoi giustamente farti pesare un po’ di più, e che gli altri in qualche modo siano consapevoli del tuo valore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Acquario questa giornata è importante, poi domani inizia un momento di stress. I prossimi saranno dei giorni un po’ strampalati. Consiglio all’Acquario di non fare tutto di corsa e di non ridursi all’ultimo minuto per risolvere un problema, perché altrimenti si rischia di sbagliare. Qualche piccolo conflitto può tornare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Pesci arrivano tre giornate importanti. Stai cercando di recuperare il tempo perduto: è come se dall’anno scorso durante l’estate ci sia stato un fermo, un momento di grande indecisione che ha riguardato la tua vita privata. Ma ora sono soprattutto le questioni di carattere lavorativo che vanno riviste. Sei più forte, quasi dovessi ricostruire una tua identità professionale o fossi alla ricerca di nuove strade e collaborazioni. In ogni caso bisogna ripartire con fiducia.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox del 5 agosto: amore e lavoro al top questo venerdì scritto su Oroscopo Più da Redazione.