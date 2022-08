michelle-hunziker,-che-mazzata-terribile:-mollata-senza-motivo

L’amatissima conduttrice ha subito un duro e secco no, senza alcuna motivazione. Si mette male per Michelle Hunziker

Showgirl amatissima, Michelle Hunziker ha sicuramente vissuto un anno non semplice. Dopo molti anni d’amore, nel 2022 è finito il matrimonio con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le due figlie Sole e Celeste. Fortunatamente, però, il lavoro le ha dato le soddisfazioni giuste per riprendersi e per darsi un tono: il suo Michelle Impossibile, infatti, ha avuto un successo incredibile.

Nelle ultime ore, proprio dopo questa annata non proprio semplice, è arrivata un’altra pesantissima notizia. Dopo gli iniziali accenni, è tutto saltato: non si sa il motivo e non si sa se ritornerà; che batosta per Michelle.

Michelle Hunziker, spostato il suo show

Dopo tanti anni trascorsi a sognarlo e a progettarlo, finalmente il 2022 ha visto la realizzazione del progetto più grande di Michelle Hunziker: il suo one woman show. Andato in onda su Canale5, Michelle Impossible ha conquistato tantissimi telespettatori e ha messo nuovamente in luce il talento della showgirl svizzera. Nelle sue puntate, la conduttrice è stata affiancata da alcune personalità che hanno segnato la sua vita e la sua carriera, come Silvia Toffanin, Ilary Blasi o Eros Ramazzotti.

Con loro, Michelle Hunziker ha ripercorso momenti del passato e ha fatto il punto sul presente, rendendosi sempre conto della fortuna che ha avuto nella vita e nell’importanza che i colleghi hanno avuto nel suo percorso. Michelle Impossible, quindi, ha fatto ridere, divertire ma anche emozionare: i telespettatori non vedevano l’ora di vedere la sua seconda edizione, confermata per il prossimo anno televisivo.

Nelle ultime ore, però, è arrivata una bruttissima notizia. La seconda edizione di Michelle Impossible era prevista per la metà di settembre, con nuove tre puntate. Improvvisamente, però, l’annullamento: lo show è stato spostato a data da destinarsi senza alcun motivo. Sicuramente la seconda edizione non vedrà la luce nel 2022, per cui si dovrà aspettare il 2023: è ignoto, però, se sia in primavera o, addirittura, nell’autunno successivo. Sconosciute anche le cause di questo slittamento, che potrebbero andare da minuzie legate al budget sino a motivi molto più profondi.

La notizia è quindi una botta per i fan della conduttrice, che non vedevano l’ora di passare di nuovo tre serate in sua compagnia. Tocca attendere almeno sei o sette mesi, quindi, per la nuova edizione di Michelle Impossible: si attendono aggiornamenti.

