“l’uomo-venuto-dall’impossibile”,-una-bella-idea-di-partenza-sviluppata-con-suspense-e-ironia 

L’UOMO VENUTO DALL’IMPOSSIBILE

Rai 4, ore 23.10. Con Malcom Mc Dowell, Mary Steenburgen e David Warner. Regia di Nicholas Meyer. Produzione USA 1979. Durata: 1 ora e 52 minuti

LA TRAMA

Fanta horror costruito su una divertente ipotesi. Che lo scrittore H.G. Wells alla fine del’800 non solo abbia raccontato in un suo famoso libro la macchina del tempo, ma ne abbia costruita una tenendola nel garage di casa. Si parte con una cena tra amici in casa Wells. Wells ignora che uno dei suoi abituali commensali sia nientemeno che il terribile Jack lo squartatore. Lo sa quando irrompe la polizia per arrestare Jack. Ma Jack la elude salendo sulla macchina del tempo e involandosi un secolo dopo. Wells però che è un moralista vittoriano non può sopportare che un assassino si serva della sua invenzione e con un altro veicolo lo raggiunge nel 1993.

PERCHÈ VEDERLO

Perché la bella idea di partenza è sviluppata con brio, suspense e ironia. Quando Jack viene raggiunto da Wells lo informa tranquillamente che ora è lui, Wells a essere fuori posto nel ventesimo secolo. “Nel 1893 io magari ero un mostro, ma guarda cosa succede adesso”. Accende la Tv e gli mostra le guerre, il sangue, gli orrori che quotidianamente affliggono la nostra epoca.